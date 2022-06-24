В Сургуте отмечают снижение лиц, находящихся на наркологическом учете

В настоящее время 309 сургутян стоят на наркологическом учете. Об этом ранее сообщил главный врач БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» Андрей Новиков.

«Динамика стабильно положительная, мы отмечаем ежегодное снижение достаточно длительное время. Но нужно понимать, что есть случаи, когда потребители наркотиков не регистрируются у нас», – рассказал главврач. Он также добавил, что частота повторных госпитализаций составляет примерно от 20 до 30 процентов. В последний год – 24 процента.

О том, как в Сургуте борются с наркотиками и их последствиями – в интервью siapress.ru.