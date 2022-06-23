Как в Сургуте борются с наркотиками и их последствиями

Наркотическая зависимость не только меняет личность и наносит непоправимый вред организму, но и создает опасность для окружающих людей. О том, как в Сургуте борются с преступлениями в этой сфере и сколько людей проходит лечение корреспондентам siapress.ru рассказали главный врач БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» Андрей Новиков, начальник ОКОН УМВД России по городу Марат Халиков и исполняющий обязанности начальника управления по вопросам общественной безопасности администрации Александр Вечтомов.

– Сколько преступлений зарегистрировано в сфере незаконного оборота наркотических веществ в этом году? Какое количество изъято?

– (отвечает Марат Халиков) В этом году за пять месяцев зарегистрировано 187 преступлений в этой сфере. В прошлом году за такой же период – 252 случая. Следственно, мы отмечаем снижение преступлений в этом направлении. В изъятии, в целом, всех запрещенных наркотических средств, также наблюдаем подобную тенденцию. В прошлом году было изъято 32 кг за пять месяцев, в настоящее время – около 12 кг.

В прошлом году у нас обострялась обстановка из-за роста сообщений об отравлениях наркотическими веществами. В их числе и случаи с летальным исходом. Но общими усилиями с комиссией мы эту ситуацию немного стабилизировали. Преимущественной причиной этих отравлений являлось употребление наркотического средства «героин». Был задержан ряд сбытчиков, а также изъята крупная партия веществ.

Как правило, фигурантами таких дел становятся местные жители Сургута. Но также отмечаются как иногородние граждане, которые приезжают к нам с целью осуществления преступной деятельности, так и иностранные.

– С чем связано снижение? Может, с тем, что в этом году были закрыты каналы поставок?

– (М.Х.) В прошлом году повлияло и перекрытие каналов крупных поставок. Также ранее была закрыта торговая площадка в интернете, что в свою очередь тоже оказало воздействие на логистику. При этом, отмечу, что популярной площадкой остается Телеграм и другие мессенджеры.

– Иногда местные жители снимают и выкладывают видеозаписи с наркопреступлениями в социальные сети. Полиция города работает с такими материалами?

– (М.Х.) Конечно, мы взаимодействуем и с социальными сетями. Дело в том, что активная позиция граждан очень способствует противоборству наркопреступности. В целом, на линию 102 поступают обращения от жителей о подозрительных людях, которые ищут что-то, например, в клумбах. Они понимают, что совершаются какие-то противоправные действия. А далее на это реагируют службы, и преступников задерживают. Обращаю внимание, что если вы нашли тайник, то следует обратиться в полицию. При этом, доказывать свою непричастность не нужно.

Могу привести положительный пример. В прошлом году к нам обратился гражданин, у которого в подъезде стояла видеокамера. При просмотре записи он увидел, как молодой человек в ночное время разместил тайник с запрещенным средством. После чего житель города обратился в полицию. Выехала оперативно-следственная группа и изъяла наркотики, а также было возбуждено уголовное дело. Через какое-то время преступник был задержан.

– Сколько человек пострадали из-за отравлений наркотическими веществами? Сколько людей сегодня находится на учете?

– (отвечает Андрей Новиков) В 2020 году было зафиксировано 24 случая отравления, в их числе среди пострадавших есть и несовершеннолетние. В 2021 году – 36 человек. На сегодняшний день 309 потребителей наркотиков числятся на учете в психоневрологической больнице. Динамика стабильно положительная, мы отмечаем ежегодное снижение достаточно длительное время. Но нужно понимать, что есть случаи, когда потребители наркотиков не регистрируются у нас.

– Сколько людей повторно попадает на лечение?

– (А.Н.) Частота повторных госпитализаций составляет примерно от 20 до 30 процентов. В последний год – 24 процента.

– В целом, как можно оценить наркоситуацию в городе? Сколько выделяет город на профилактику правонарушений в этой сфере?

– (отвечает Александр Вечтомов) Сейчас у нас проводится муниципальная программа по профилактике правонарушений на период до 2030 года. На антинаркотические мероприятия предусмотрены средства в бюджете в размере 1,4 млн рублей. Всего в 2021 году в городе Сургуте проведено более одной тысячи профилактических акций, в которых приняли участие боле 125 тысяч человек. Однако, к сожалению, отмечу, что в прошлом году и по настоящее время отмечается тенденция к росту отравлений наркотическими веществами. В среднем возраст пострадавших составляет 37 лет.

– Как борются с надписями о продаже запрещенных веществ на стенах зданий и заборах?

– (А.В.) Действительно, есть такая проблема, что размещается реклама Телеграм-каналов. Здесь очень активное участие принимают волонтерские и некоммерческие организации. Да и просто неравнодушные к этой проблеме граждане. Они самостоятельно своими силами удаляют надписи. Тем самым они сохраняют жизнь своим детям и дают надежду на здоровое будущее нашего города. Также волонтеры пытаются разыскивать вандалов. Но нужно понимать, что они должны действовать в рамках правового поля, и тут любая самодеятельность сопряжена с ответственностью, которая закреплена законодательством.