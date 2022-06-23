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187 преступлений в сфере незаконного наркооборота зафиксировали в Сургуте в этом году

В Сургуте снизилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

187 преступлений в сфере незаконного наркооборота зафиксировали в Сургуте в этом году
Фото: https://unsplash.com

В 2022 году за пять месяцев в Сургуте зарегистрировали 187 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник ОКОН УМВД России по городу Марат Халиков.

«В прошлом году за такой же период зарегистрировали 252 преступления. Следственно, мы отмечаем снижение правонарушений в этом направлении. В изъятии, в целом, всех запрещенных наркотических средств, также наблюдаем подобную тенденцию. В прошлом году было изъято 32 кг за пять месяцев, в настоящее время – около 12 кг», – рассказал глава ведомства.

Он отметил, что обычно фигурантами уголовных дел в сфере незаконного наркооборота становятся местные жители города. Однако среди преступников есть как иногородние граждане, которые приезжают к нам с целью осуществления преступной деятельности, так и иностранные.

О том, как в Сургуте борются с наркотиками и их последствиями – в интервью siapress.ru.


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Сегодня в 17:07, просмотров: 82, комментариев: 0
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