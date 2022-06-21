Сургутян просят соблюдать осторожность в лесах из-за риска пожаров

Сегодня на территории лесов в районе Сургута установили повышенный класс пожарной опасности. Так, 21 июня воздух в городе прогреется до +27 градусов.

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города сообщает, что 21.06.2022 на территории городских лесов установлен повышенный класс пожарной опасности, просьба соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах», – сообщает МКУ «ЕДДС города Сургута».

Напоминаем, за минувшую неделю, с 13 по 19 июня, в Югре ликвидировали девять лесных пожаров общей площадью 46,06 гектара.