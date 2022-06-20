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В Югре за неделю произошло 9 лесных пожаров

23 лесных пожара ликвидировали в ХМАО с начала сезона

В Югре за неделю произошло 9 лесных пожаров
телеграм-канал "Депнедра ХМАО"

В Югре за минувшую неделю, с 13 по 19 июня, лесопожарные ликвидировали 9 лесных пожаров общей площадью 46,06 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе окружного Депнедра.

«В 8 случаях причиной возгорания стали грозы, еще 1 пожар возник из-за несоблюдения местным населением правил пожарной безопасности на природе», - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что, по данным на утро 20 июня, действующих лесных пожаров и ландшафтных возгораний в округе нет. Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировано 23 лесных пожара площадью 657,52 гектара и 52 ландшафтных возгораний площадью 5129,8 гектара.


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Сегодня в 10:55, просмотров: 91, комментариев: 0
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