Власти Сургута успокоили горожан, обеспокоенных сносом моста на ж/д вокзале

Администрация Сургута прокомментировала ситуацию с петицией, которую составили сургутяне с просьбой сохранить пешеходный мост на железнодорожном вокзале. По словам представителей мэрии, им не удалось подтвердить сам факт существования обращения, однако вопросу и без этого уделяется большое внимание:

«Тем не менее, даже без дополнительных обращений и петиций глава города Андрей Филатов и администрация города понимают значимость этого вопроса, его важность для сургутян. В этой связи совместно с думой города и представителями РЖД были проведены соответствующие консультации для согласования позиций. По их итогу какие-либо разногласия отсутствуют. Изменения в статусе собственности объекта, планы по его сносу или иные меры, влияющие на возможность жителей города и дальше пользоваться этим пешеходным переходом, не рассматриваются», – рассказал директор департамента массовых коммуникаций и аналитики Роман Клим.

Руководитель Сургутского филиала профсоюза железнодорожников на Свердловской железной дороги Эмилия Трапезникова заявила, что в проект реконструкции вокзала входит строительство конкорса – закрытого перехода из здания вокзала на посадочные платформы. После его возведения мостом будут пользоваться только для перехода из одной части города в другую: «О демонтаже моста речь не идет. Более того, об этом речь идти не может, поскольку у жителей города на сегодня нет альтернативы данному переходу. Уверяю, опасения сургутян по поводу сноса пешеходного моста напрасны».