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​Сохраните мост! Сургутяне создали петицию в защиту ж/д моста

Петицию за сохранения места над ж/д путями подписали 15 сургутян

​Сохраните мост! Сургутяне создали петицию в защиту ж/д моста
Фото: ugra-tv.ru

Жители сургутского района ж/д озаботились судьбой пешеходного моста над железнодорожными путями в районе вокзала — и создали петицию. Как передает СТВ, среди 150 подписантов — в первую очередь местные: жильцы домов на улицах Западная, Заводская и Автомобилистов. Также судьба строения интересует дачников, которые живут за ж/д путями.

Напомним, что вопрос — сохранять ли мост — возник в этом месяце на одном из заседаний городской думы: в Сургуте наконец стартует реконструкция ж/д вокзала, в результате которой выход к поездам будет осуществляться через новую конструкцию, которая не связывает две стороны железнодорожных путей. Как оказалось, это серьезный минус, потому что существующим мостом пользуются не только для того, чтобы выходить к составам, но и для того, чтобы попадать на другую сторону путей.

«Наличие указанного моста позволяет жителям обозначенных улиц города Сургута и дачно-огороднических образований напрямую оперативно попадать в город, иметь доступ к его инфраструктуре, включая прежде расположенные в ж/д районе города Сургута школы, детские сады, поликлиники, магазины, отделения Почты России и другие объекты», — сообщается в петиции.

Напомним, что подобные петиции не имеют юридического статуса, однако они вполне способны показать властям, что думают по той или иной проблеме представители общественности.


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Сегодня в 13:54, просмотров: 236, комментариев: 0

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