Kustendorf CLASSIC пройдет в сентябре в этнодеревне Эмира Кустурицы

Пианистка Арина Газизуллина из Ханты-Мансийска и валторнистка Юлия Гордиенко из Пыть-Яха примут участие в фестивале классической музыки Kustendorf CLASSIC. Он пройдет в Сербии в начале сентября.

Югорчанки вошли в число 14 молодых исполнителей, которые будут представлять нашу страну на музыкальном конкурсе. Их отбирала комиссия во главе с народным артистом России Юрием Розумом. Претендентов оценивали по таким критериям, как уровень мастерства, сложность и оригинальность репертуара и ряд других.

Юлия Гордиенко учится в Уральской специальной музыкальной школе-колледже. Предстоящая поездка на Kustendorf CLASSIC станет для нее второй. А воспитанница Центра искусств для одаренных детей Севера Арина Газизуллина неоднократно участвовала в «Музыкальной мастерской Юрия Розума».

В этом году фестивальное жюри возглавит знаменитый российский дирижер Михаил Голиков. Он уверен, что конкурсантов и зрителей ждет настоящий праздник музыки.

«На протяжении нескольких лет я наблюдаю за участниками фестиваля Kustendorf CLASSIC. И каждый раз, видя их мастерство, вдохновение и искреннюю любовь к музыке, я не могу не гордиться нашими талантливыми ребятами. Они посвящают искусству всю свою жизнь без остатка. И результат – достижение невероятных высот», – отметил маэстро.

Напомним, учредитель Kustendorf CLASSIC – всемирно известный сербский режиссер Эмир Кустурица. С 2013 года фестиваль проходит в этнодеревне Дрвенград, которую он построил для съемок фильма «Жизнь как чудо». В разные годы в фестивале участвовали такие мастера классической сцены, как Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Юрий Башмет и другие.

Соорганизатором яркого музыкального события традиционно выступает компания «Газпром нефть» под эгидой программы социальных инвестиций «Родные города». Директор программы Ярина Сугакова подчеркивает, что фестиваль позволяет молодым исполнителям возможность показать свое мастерство, перенять опыт мэтров, найти единомышленников.

«Дрвенград – место, которое вдохновляет и заряжает, дает энергию двигаться дальше. Мы гордимся, что даем ребятам возможность попасть на большую международную сцену и тем самым помогаем развитию культуры в стране», – сказала она.

Помимо конкурсных выступлений участников Kustendorf CLASSIC ждут мастер-классы, лекции и концерты от звезд мировой музыкальной сцены. Отметим, музыкальное образование в ХМАО-Югре поддерживает «Газпромнефть-Хантос».