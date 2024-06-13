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Югорские музыканты поборются за победу на фестивале Kustendorf CLASSIC в Сербии

Отборочный этап международного фестиваля классической музыки прошел в России

Югорские музыканты поборются за победу на фестивале Kustendorf CLASSIC в Сербии
Фото: Виктор Молодцов

Два молодых музыканта из Югры примут участие в международном фестивале классической музыки Kustendorf CLASSIC, который пройдет в Сербии с 31 августа по 3 сентября. Завершился отборочный этап, в ходе которого определились участники от России. Страну представят 14 молодых артистов в возрасте от 18 до 25 лет из семи регионов — их отобрала комиссия, которую возглавлял профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, народный артист РФ Юрий Розум.

От Ханты-Мансийска в Сербию поедут две участницы: пианистка Юлия Аношкина и скрипачка Милана Лисина.

В программе фестиваля, учрежденного режиссером Эмиром Кустурицей в 2013 году (напомним, что он также является президентом фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», проходящего традиционно в Югре), не только мастер-классы и концерты с участием звезд мировой классической музыки, но и конкурс молодых исполнителей из России, Белоруссии и Сербии, в ходе которого участники будут бороться за главный приз – золотую матрешку. Их выступления оценят знаменитые музыканты: так, в составе жюри от России — художественный руководитель и главный дирижер Международного симфонического оркестра «Таврический» Михаил Голиков.

С момента основания фестиваль поддерживает программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», развивающая систему музыкальных образовательных проектов и поддержки талантливых молодых музыкантов в регионах. Обе участницы из Ханты-Мансийска, кстати, в разные годы принимали участие в музыкальных образовательных проектах «Родные городов», обе учились у мэтров на мастер-классах «Музыкальной мастерской Юрия Розума».

«Kustendorf CLASSIC — это больше, чем фестиваль классической музыки, — комментирует директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова. — Прежде всего, это новые возможности для талантливых молодых людей – возможности выступить на одной сцене с мэтрами музыкального искусства, сделать важный шаг в развитии своей карьеры, вдохновиться и заявить о себе как о серьезном большом исполнителе. Kustendorf CLASSIC стирает границы – представить на суд экспертного жюри свое мастерство могут ребята из самых разных регионов».

По словам генерального директора компании «Газпромнефть-Хантос» Сергея Федорова, Kustendorf CLASSIC дает музыкантам отличную возможность продемонстрировать свой талант, обменяться опытом и получить наставления от признанных мастеров. «В этом году наш регион представят сразу две исполнительницы: Юлия Аношкина и Милана Лисина, что подтверждает высокий уровень подготовки в учреждениях культуры Югры», — говорит он. А руководитель конкурсной комиссии, народный артист России Юрий Розум добавляет: «Во все времена музыка была и остается созидающей и объединяющей силой. Уже который год она собирает талантливых исполнителей в этнографической деревне Дрвенград – само место вдохновляет на творчество. Чтобы попасть сюда, многие молодые ребята проходят большой путь: музыкальные мастерские, лаборатории арт-медиации, мастер-классы, отчетные концерты, которые уже более 10 лет мы организовываем вместе с «Родными городами». Сцена Kustendorf CLASSIC помогает нашим воспитанникам показать свои лучшие качества, обменяться опытом и сформировать по-настоящему высокие профессиональные ориентиры».


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Сегодня в 12:10, просмотров: 141, комментариев: 0
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