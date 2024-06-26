16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,2770   EUR  93,7347  

Новости

Больше новостей
Исследование россиян показало, что они стали больше потреблять алкоголя «из-за психологической напряженности». А вы...
Комментировать
0
Вы поддерживаете отмену ЕГЭ?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Ханты-Мансийске родилась первая тройня в этом году

В ХМАО в один день родились две двойни и одна тройня

​В Ханты-Мансийске родилась первая тройня в этом году
Фото: Департамент здравоохранения Югры

На прошлой неделе в больнице Ханты-Мансийска родились две двойни и одна тройня. По словам врачей, рождение двойни стало уже обыденным, а вот появление сразу трех младенцев — редкое явление, сообщает Депздрав Югры.

«Мая, Мия и Марк здоровы. Вес новорожденных от 1900 до 2400 грамм, рост 45, 46, 48 см. Малыши быстро адаптировались после рождения, кушают самостоятельно, хорошо усваивают питание. Сейчас крохи находятся в отделении под наблюдением специалистов. Им необходимо немного подрасти и окрепнуть», — сообщила врач-неонатолог отделения патологии новорожденных Инесса Дорожкина.

Ранее мы писали о том, что с начала 2024 года в ХМАО родились 5 839 малышей. Из них 60 двойни и две тройни.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:12, просмотров: 131, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Пенсионерам Сургута напомнили об 11 бесплатных дачных маршрутах 774
  2. ​В Югре завтра ожидается непогода 543
  3. ​Летний урожай без риска: как правильно мыть овощи, фрукты и ягоды 539
  4. ​В Югре началась подготовка к сентябрьскому единому дню голосования 532
  5. ​В Сургутском районе выбрали лучших бардов 506
  6. ​В ХМАО отремонтируют дорогу к деревне Шапша 503
  7. ​В Югре обсудили усиление мер безопасности от возможных атак беспилотников 479
  8. 17 лесных пожаров произошло в ХМАО за неделю 479
  9. ​Как отказаться от турпутевки и вернуть деньги? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 443
  10. ​Строящаяся в Тюмени школа примет 1100 детей с ограниченными возможностями здоровья 436
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 4198
  2. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 2696
  3. ​Депутат Думы Югры Ринат Айсин заявился на пост мэра Сургута 1904
  4. Пешеходный маршрут «Сургутский Кремль» открыт для широкой аудитории 1868
  5. Какие имена выбирают для детей родители в ХМАО? 1812
  6. ​В Сургуте иномарка влетела в ТЦ 1696
  7. Время, вперёд! 1658
  8. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 1614
  9. ​Можно без хлеба 1519
  10. ​IT-компании со всей страны презентовали свои разработки в Ханты-Мансийске 1450
  1. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 6744
  2. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 5965
  3. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 5572
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 5383
  5. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 4646
  6. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 4494
  7. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 4198
  8. ​На пост главы Сургута заявился мужчина в шляпе 4050
  9. По Югре пронеслась волна слухов о досрочной отставке Натальи Комаровой 3769
  10. ​В России грядет подорожание коммуналки 3451

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика