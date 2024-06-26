В ХМАО в один день родились две двойни и одна тройня

На прошлой неделе в больнице Ханты-Мансийска родились две двойни и одна тройня. По словам врачей, рождение двойни стало уже обыденным, а вот появление сразу трех младенцев — редкое явление, сообщает Депздрав Югры.

«Мая, Мия и Марк здоровы. Вес новорожденных от 1900 до 2400 грамм, рост 45, 46, 48 см. Малыши быстро адаптировались после рождения, кушают самостоятельно, хорошо усваивают питание. Сейчас крохи находятся в отделении под наблюдением специалистов. Им необходимо немного подрасти и окрепнуть», — сообщила врач-неонатолог отделения патологии новорожденных Инесса Дорожкина.

Ранее мы писали о том, что с начала 2024 года в ХМАО родились 5 839 малышей. Из них 60 двойни и две тройни.