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​60 двойняшек и 2 тройни родились в ХМАО в 2024 году

Почти 6 тысяч детей родились в Югре с начала 2024 года

​60 двойняшек и 2 тройни родились в ХМАО в 2024 году
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО с начала 2024 года родились 5839 малышей: 2 993 мальчика и 2846 девочек. В том числе 60 двойняшек и 2 тройни. Такую статистику в День защиты детей озвучил глава регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

«Все тройняшки - мальчики родились с помощью медицинских работников Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства», - написал Добровольский в своем телеграм-канале.

Первые тройняшки родились в марте в семье из Нефтеюганска, а вторые - на прошедшей неделе в семье из Сургута.


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Сегодня в 16:05, просмотров: 121, комментариев: 0
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