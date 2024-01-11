Глава СК Бастрыкин потребовал разобраться в конфликте между таксистом и пассажиркой в Югре

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться в конфликте между водителем такси и пассажиркой из-за музыки в Ханты-Мансийске. Организована процессуальная проверка, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В телеграм-канале сообщалось, что ночью 2 января 2024 года водитель такси из Средней Азии из-за просьбы пассажирки выключить игравшую музыку повел себя агрессивно, привез ее в частный сектор, высадил на улице и уехал. Женщина была вынуждена добираться домой пешком, пройдя длительное расстояние ночью в условиях крайне низкой температуры», − говорится в сообщении СК РФ.

Напоминаем, ранее в СК РФ по Югре заинтересовались ситуацией с прорывом в трубопроводной системе, отсутствием отопления, а также перебоями газоснабжения в домах города Советского.