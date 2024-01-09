СК проверит ситуацию с отсутствием отопления в Советском в Югре

В Советском временно ограничили теплоснабжение на нескольких улицах из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили накануне вечером, 8 января, в городской администрации.

«В связи с необходимостью проведения ремонтных работ по ул. Орджоникидзе будет введено временное ограничение для жилых домов на ул. Орджоникидзе и Калинина», − сообщил заместитель главы Советского района по ЖКХ и энергетике Алексей Яковлев.

В СК РФ по Югре заинтересовались ситуацией с прорывом в трубопроводной системе, отсутствием отопления, а также перебоями газоснабжения в домах города Советского. Планируются проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следователи установят причины и обстоятельства произошедшего.