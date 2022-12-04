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Ханты-Мансийск попал в топ-5 по затратам на отлов собак в УрФО

В Ханты-Мансийске зафиксировали больше всего нападений бездомных собак среди городов Урала

Ханты-Мансийск попал в топ-5 по затратам на отлов собак в УрФО
Фото: unsplash.com, t.me/url_mash

Ханты-Мансийск занял пятое место по затратам на отлов бездомных собак на Урале. На эти цели власти города выделили 11,3 млн рублей, говорится в исследовании UralMash.

«В последние годы крупные города страдают от зверей, которые сбиваются в стаи и нападают на людей. Опасность уже стала кошмарной обыденностью в Ханты-Мансийске», – отмечают в телеграм-канале. Так, больше всего нападений беспризорных животных на людей зарегистрировали именно в Ханты-Мансийске – 152. При этом, отловлено собак – 800.

Напоминаем, с начала 2022 года жители Югры отправили 553 сообщения о нападении бездомных животных.


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Сегодня в 10:20, просмотров: 29, комментариев: 0
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