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Более 500 сообщений о нападениях собак поступило от югорчан с начала года

553 сообщения о нападении собак поступило от жителей ХМАО с начала года

Более 500 сообщений о нападениях собак поступило от югорчан с начала года
Фото: pixabay

С начала 2022 года от жителей ХМАО поступило 553 сообщения о нападении собак, сообщили «Вестнику» в окружном УМВД.

Чаще всего на нападение собак жаловались жители Советского района - 68 раз. На втором месте по числу нападений находится Нижневартовск (57), на третьем - Мегион (53). В Сургутском районе зафиксировано 50 случаев, в Сургуте - 32. Меньше всех пострадавших зарегистрировано в Белоярском – 5, Когалыме и Пыть-Яхе – по 6.

«В 80 случаях из 553 владельцы собак установлены», – отметили в ведомстве.


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Сегодня в 10:53, просмотров: 71, комментариев: 0
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