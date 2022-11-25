553 сообщения о нападении собак поступило от жителей ХМАО с начала года

С начала 2022 года от жителей ХМАО поступило 553 сообщения о нападении собак, сообщили «Вестнику» в окружном УМВД.

Чаще всего на нападение собак жаловались жители Советского района - 68 раз. На втором месте по числу нападений находится Нижневартовск (57), на третьем - Мегион (53). В Сургутском районе зафиксировано 50 случаев, в Сургуте - 32. Меньше всех пострадавших зарегистрировано в Белоярском – 5, Когалыме и Пыть-Яхе – по 6.

«В 80 случаях из 553 владельцы собак установлены», – отметили в ведомстве.