16+
Логотип Сиапресс
USD  61,0611   EUR  61,2445  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Ханты-Мансийске устанавливают новогоднюю елку высотой с девятиэтажный дом

Установка новогодней елки в Ханты-Мансийске займет месяц

В Ханты-Мансийске устанавливают новогоднюю елку высотой с девятиэтажный дом
Фото: unsplash.com

На центральной площади Ханты-Мансийска начали устанавливать первую новогоднюю елку в Югре. Ее высота будет достигать 33 метра, что можно сравнить с девятиэтажным домом, сообщили в «ОМЕДИА!».

«Это не маленький объект. Видите, каждая конструкция имеет свой болт, свое место, мы собираем каждую деталь по местам, как пазлы. Каждый год снимаем, прежде чем установить, проверяем каждую гирлянду», – рассказал изданию начальник монтажного участка Эрик Шайманов.

Новогоднюю красавицу украсят гирляндой длиной в четыре километра. И через месяц она сможет порадовать жителей города.

Напоминаем, в Нижневартовске планируют установить 22-метровую елку.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:48, просмотров: 124, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте приступили к ремонту водопровода на улице Маяковского 776
  2. Больше 15 тысяч льготников в Сургуте уже пользуются транспортными картами 774
  3. В Госдуму внесли законопроект о трудоустройстве детей с 14 лет 746
  4. В Югорске спасли уток, которые не летели зимовать на юг 650
  5. ​Цена жизни 643
  6. Выдача автокредитов сократилась в ХМАО на 36% 572
  7. Нижневартовск и Ханты-Мансийск показали лучшие результаты в конкурсе «Лидеры туриндустрии Югры» 544
  8. Кина не будет? 283
  9. Китайский язык стал востребованнее французского и немецкого на рынке труда Югры 262
  10. Тарифы на газ планируют повысить на 8,5 процента 261
  1. Шесть компьютерных привычек пользователей Windows, ​​​​​​​от которых лучше отказаться // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1866
  2. ​На главной площади города появится каток с фудкортом – это хорошо. Но это не уровень Сургута 1859
  3. «Сибпромстрой» получил награду за программу сопровождения работников-мигрантов 1826
  4. На владельца коров, гуляющих по Нефтеюганску, заявили в полицию 1777
  5. Более 70 югорчан остались без денег из-за участия в финансовой пирамиде 1693
  6. Компания «Сибпромстрой» к своему юбилею разыграет квартиру и еще 29 крупных призов 1645
  7. В Сургуте три человека пострадали в ДТП 1618
  8. ​В Югре хотят создать музей бокса 1550
  9. В Сургуте осудят педофила-рецидивиста, который приставал к десятилетней девочке 1546
  10. Сургутские швеи-волонтеры создают одежду и амуницию для мобилизованных 1486
  1. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 9676
  2. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 6741
  3. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 4822
  4. В Югре идут новые отправки мобилизованных 4492
  5. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 4016
  6. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 3629
  7. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 3406
  8. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 3342
  9. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 3059
  10. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 3004

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика