Установка новогодней елки в Ханты-Мансийске займет месяц

На центральной площади Ханты-Мансийска начали устанавливать первую новогоднюю елку в Югре. Ее высота будет достигать 33 метра, что можно сравнить с девятиэтажным домом, сообщили в «ОМЕДИА!».

«Это не маленький объект. Видите, каждая конструкция имеет свой болт, свое место, мы собираем каждую деталь по местам, как пазлы. Каждый год снимаем, прежде чем установить, проверяем каждую гирлянду», – рассказал изданию начальник монтажного участка Эрик Шайманов.

Новогоднюю красавицу украсят гирляндой длиной в четыре километра. И через месяц она сможет порадовать жителей города.

Напоминаем, в Нижневартовске планируют установить 22-метровую елку.