В Нижневартовске установят ледяные скульптуры и 22-метровую елку к Новому году

В Нижневартовске потратит почти 10 миллионов рублей на украшение города к Новому году. Местная администрация планирует установить 22-метровую елку и ледяные и снежные скульптуры с подсветкой. Об этом стало известно на сайте госзакупок.

«Описание объекта закупки — выполнение работ по устройству, содержанию и демонтажу новогоднего городка. Начальная (максимальная) цена контракта — 9 991 960 рублей. Устройство новогодней горки в месте массового отдыха жителей города — не позднее 19.12.2022. Демонтаж новогодней горки — с 01.02.2023 по 01.03.2023 года», — сказано в опубликованных аукционных документах.

Отметим, что в планах мэрии города открыть новогодний городок 24 декабря на площади Нефтяников. Ледяных и снежных скульптур, посвященных теме «Уральские сказы Бажова», запланировано не менее 22. Помимо этого, подрядной организации предстоит построить лабиринт, а также две горки на площади Нефтяников и одну в парке Победы.