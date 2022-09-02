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В Ханты-Мансийске пройдет чемпионат любительской и спортивной рыбалки

За звание лучшего рыбака сразятся жители Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске пройдет чемпионат любительской и спортивной рыбалки
Фото: unsplash.com

На этих выходных в Ханты-Мансийске пройдут соревнования за звание лучшего рыбака. Для участников и гостей будут организованы развлекательные мероприятия, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Участникам и гостям не придется скучать: для них будут организованы развлекательные мероприятия. Выступят современные музыкальные коллективы, пройдут мастер-классы, игры. Любители природы могут переночевать в палаточном городке на берегу реки и спеть песни под гитару у костра», – отметили в ведомстве.

Так, на чемпионате жителей города будут ждать гончарные мастерские, мобильные кузницы, катание на сап-бордах и многое другое.

Напоминаем, ранее рыбак из Югры поймал двух огромных судаков, общий размер которых составил 7,5 килограмм.


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Сегодня в 16:17, просмотров: 63, комментариев: 0
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