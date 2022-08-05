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Югорский рыбак поймал двух огромных судаков

Рыбак из Югры похвастался уловом весом больше семи килограмм

Югорский рыбак поймал двух огромных судаков
Фото: vk.com/ribalka_v_xmao

Рыбак из Югры поймал двух огромных судаков, общий вес которых составил 7,5 килограмм. Такой отличный улов он поймал в Сургутском районе и поделился об этом в сообществе «Рыбалка в ХМАО».

«Щелкая своей мощной челюстью, распушая свой боевой гребень, трофей у меня в руках сверкает своим бронзовым боком. Да, такие минуты будоражат кровь, адреналин вскипает, а темнота придаёт всему этому свой неповторимый шик!» – написал рыболов Сергей Лобов.

Напомним, что ранее рыбак из ЯНАО поймал пиранью в озере близ Ноябрьска.


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Сегодня в 14:33, просмотров: 119, комментариев: 0
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