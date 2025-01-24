На Авито растет число объявлений о сдаче в аренду помещений бывших алкомаркетов

В Вологодской области начали закрываться алкомаркеты «Бристоль» и «Красное&Белое». Это связано с вступающим в силу 1 марта законом, который ограничит продажу алкоголя двумя часами в рабочие дни, сообщают «Ведомости».

«Об этом свидетельствуют объявления о сдаче в аренду площадей, занимаемых торговыми точками указанных ритейлеров, размещенные в последние недели. С декабря 2024 г. на Avito размещено около 10 таких объявлений в Вологде и Череповце», – передают в источнике.

В то же время представители X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») заявили, что не планируют менять ассортимент и продолжат продажу алкоголя в разрешенные часы.

Напоминаем, в конце октября прошлого года губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что в регионе планируется ограничить продажу алкоголя по будням с 12 до 14 часов, оставив привычный график в выходные и праздники.