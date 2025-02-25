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​В Тюменской области продолжат предоставлять долговременный уход нуждающимся жителям

Как в Тюменской области получить долговременный уход на дому – телефон горячей линии

​В Тюменской области продолжат предоставлять долговременный уход нуждающимся жителям
t.me/operativnyishtabtyumen

В 2025 году работа по предоставлению долговременного ухода жителям Тюменской области будет продолжена в рамках национального проекта «Семья». Сейчас в регионе более тысячи человек получают уход на постоянной основе.

Для тех, кто нуждается в помощи, и их близких в Тюменской области созданы и успешно функционируют Школы по обучению навыкам ухода за пожилыми гражданами (в 2024 году около двух тысяч человек получили необходимые навыки ухода), а также отделения дневного пребывания для пожилых людей. Отделения направлены на обеспечение бытовой и социальной самостоятельности пожилых людей, а также на «разгрузку» их близкого окружения. Кроме того работает Единый телефон системы долговременного ухода: 8-800-550-27-27 (по будням с 8:00 до 16:30). Звонок бесплатный.

– Во всех районах и городах Тюменской области внедрен «социальный пакет долговременного ухода». Это гарантированный перечень и объем социальных услуг по уходу, предоставляемых пожилому человеку или инвалиду на дому. Услуги подбираются индивидуально с учетом степени утраты способности к самообслуживанию, – рассказали в информационном центре правительства региона.

С 2020 по 2024 годы более 1,5 тысяч жителей Тюменской области получили необходимый уход на дому и в стационарных условиях в рамках реализации национального проекта «Демография».


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