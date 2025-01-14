В России не стоит ждать отмены ЕГЭ в ближайшие годы

В ближайшие годы в России не отменят ЕГЭ. Все подобные изменения анонсируются за несколько лет, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев изданию РИА Новости.

«Об отмене Единого госэкзамена в ближайшие годы речи не идет. Все изменения в этой серьезнейшей сфере анонсируются за несколько лет, чтобы выпускники могли заранее к ним приготовиться. Всем учащимся старших классов рекомендуем спокойно продолжать подготовку к экзаменам, опираясь на официальную информацию, размещенную на официальных ресурсах Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)», ‒ сказал он.

В Кремле также не обсуждалась тема отмены ЕГЭ и ввода нового формата оценки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.

«Кремль не является участником этой дискуссии, эта тема не обсуждается в Кремле. Все-таки эту тему должны обсуждать в правительстве, прежде всего в Минобрнауки», ‒ сказал Песков.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил о начале процесса отказа от ЕГЭ в России.