В Госдуме запустили процесс отказа от ЕГЭ

В России начался процесс отказа от ЕГЭ. Вместо него в стране может появится новый формат оценки, сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в разговоре с РИА Новости.

«Как ярый противник ЕГЭ, я убежден, что в России появится новый формат оценки знания школьников, в основу которого войдут лучшие стороны ЕГЭ, советской системы образования, а также российской. Я убежден, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался», ‒ рассказал он.

По мнению Нилова, для отказа от ЕГЭ есть все предпосылки.

Ранее стало известно, что в 2026 году вузы России начнут переходить на новую систему образования.