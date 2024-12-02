В России утвердили новые суммы маткапитала на 2025-2027 годы

Президент России Владимир Путин утвердил индексацию материнского капитала на ближайшие три года. Положения закона о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования вступят в силу с 1 февраля 2025 года. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Материнский капитал будет ежегодно увеличиваться. В 2025 году размер выплаты составит 676 398 рублей, что на 7,3% больше текущего значения. В 2026 году сумма вырастет на 4,5% и достигнет 706 836 рублей, а в 2027 году — еще на 4%, до 735 109 рублей.

Для семей, где второй или последующий ребенок рожден после 1 января 2020 года, а маткапитал ранее не получался, предусмотрена увеличенная сумма. В 2025 году она составит 893 835 рублей, в 2026-м увеличится до 934 058 рублей, а в 2027-м достигнет 971 420 рублей.

Дополнительная выплата за второго ребенка для тех, кто уже получил материнский капитал на первого, в 2025 году составит 217 тысяч рублей.

Ранее сообщали, что средствами этой меры поддержки смогут воспользоваться более миллиона человек