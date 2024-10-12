Депутат ГД предложил запретить продажу спиртного людям до 21 года

В Государственной Думе готовят законопроект, запрещающий продажу алкогольных напитков людям младше 21 года. Об этом рассказал депутат Султан Хамзаев в беседе с 360.ru.

«У нас за продажу алкоголя несовершеннолетним есть в том числе уголовная ответственность, а если говорить сейчас про ситуацию с увеличением возрастного порога, то я считаю, что запрет должен быть и на продажу, и на распитие, как это есть в 18 лет», – сообщил Хамзаев.

Депутат подчеркнул, что приоритетом государства должна быть защита здоровья подрастающего поколения. Поэтому необходимо, чтобы запрет распространялся и на крепкие, и на слабоалкогольные напитки.

«Алкоголь весь под запретом должен быть до 21 года, и надо двигаться с точки зрения правильной правоприменительной практики – должен быть контроль и ответственность. Тема эта очень нужная, сложная и однозначная. Если мы это сделаем, это будет подвиг, я считаю», – заключил он.

Напомним, что ранее депутат Султан Хамзаев уже озвучивал свою идею о запрете продажи и употребления алкоголя людям младше 21 года.