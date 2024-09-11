В Госдуме создадут проект о запрете продажи алкоголя лицами младше 21 года

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев планирует подготовить законопроект, запрещающий продажу и употребление алкоголя лицам младше 21 года. По его словам, за нарушение этих правил будет грозить административный штраф, сообщают РИА Новости.

«Выступаю за запрет продажи и потребления алкоголя до 21 года. Такой возрастной ценз необходим в качестве продолжения нашей мягкой, аккуратной антиалкогольной политики. Мы должны сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку», ‒ рассказал он.

По его мнению, нужно наказывать не только магазины за продажу спиртного людям до 21 года, но и самих граждан.