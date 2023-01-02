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​Пенсионный фонд Новый год не пережил

ПФР влился в новую структуру

​Пенсионный фонд Новый год не пережил
Фото: unsplash.com

Одна из самых популярных у россиян госструктур — Пенсионный фонд России — не пережил Нового года: он влился в новое госучреждение. Как сообщает портал «Госуслуги», с 1 января 2023 года новый Социальный фонд России объединил сразу и Пенсионный фонд, и Фонд социального страхования.

«Объединение фондов поможет упростить получение мер поддержки и повысить качество обслуживания, — уверяют чиновники новой госструктуры. — При этом поданные заявления рассмотрят в срок, график и суммы назначенных выплат не изменятся». Более ста услуг нового СФР уже доступны онлайн.

Это не единственное новшество, которое ожидает россиян со сменой дат: более подробно о них можно прочесть в традиционном обзоре siapress.ru.


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Сегодня в 12:20, просмотров: 189, комментариев: 0
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