ПФР влился в новую структуру

Одна из самых популярных у россиян госструктур — Пенсионный фонд России — не пережил Нового года: он влился в новое госучреждение. Как сообщает портал «Госуслуги», с 1 января 2023 года новый Социальный фонд России объединил сразу и Пенсионный фонд, и Фонд социального страхования.

«Объединение фондов поможет упростить получение мер поддержки и повысить качество обслуживания, — уверяют чиновники новой госструктуры. — При этом поданные заявления рассмотрят в срок, график и суммы назначенных выплат не изменятся». Более ста услуг нового СФР уже доступны онлайн.

Это не единственное новшество, которое ожидает россиян со сменой дат: более подробно о них можно прочесть в традиционном обзоре siapress.ru.