Какие новые законы и нормы вступили в силу с 1 января 2023 года

В первый день каждого месяца в России вступают в силу новые законы и нормы, но традиционно самым насыщенным днем для масштабных новшеств остается 1 января. Так что вы проснулись не только в новом году, но и в несколько новой стране – о ключевых изменениях рассказываем в нашем традиционном обзоре.
Прощай, ПФР
Если вы испытывали какие-то нежные чувства к Пенсионному фонду России, то может посочувствовать – этой структуры больше не существует. Она объединилась с Фондом социального страхования и образовала (сюрприз) Фонд пенсионного и социального страхования. Он будет работать как с пенсионерами, так и с другими получателями различных платежей и пособий. Власти обещают, что реструктуризация никак не снизит качество услуг и даты выплат.
Индексации, индексации, индексации!
Традиционно начало года – время планового повышения различных выплат для хотя бы частичного выравнивания их с инфляцией. Так, с 1 января выросло много что. Прожиточный минимум подняли на 3,3 процента до 14 375 рублей на душу населения (хотя регионы могут варьировать эту цифру в сторону увеличения). Пенсии поднялись на 4,8 процента – теперь минимальная выплата составит 12 363 рубля, а средняя по стране пенсия поднимется до 22 174 рублей.
Серьезно поднялся маткапитал – на 12,4 процента (правда, его, в отличие от других выплат, в течение 2022 года не индексировали), и теперь составит 590 тысяч рублей на первого ребенка и около 780 тысяч – на второго.
Минимальный размер оплаты труда стал больше на 6,3 процента – теперь он 16 242 рубля. Также вырос максимальный уровень оплаты больничного – до 2 737 рублей в день или 84 846 рублей в месяц. Вообще россияне с трудовым стажем более восьми лет должны будут получать за пребывание на больничном 100 процентов от среднего заработка.
Одно пособие to rule them all
Несколько пособий для малообеспеченных семей с детьми с 1 января объединили в универсальное пособие, назначаемое от определенного срока беременности до достижения ребенком 17 лет. Впрочем, это не значит, что с боем курантов все действующие пособия превратились в тыкву – некоторое время можно будет продолжать их получать «по старинке», но в перспективе перейти на универсальное пособие все равно придется.
Труд по книжке
В России вступила в силу новая форма трудовой книжки и вкладыша – с более мощной защитой от подделки. Впрочем, насильно менять действующие книжки никто заставлять не будет, все будет происходить органично. Не стоит забывать и о том, что в стране уже какое-то время существует институт электронных трудовых книжек, что тоже неплохая опция для всех желающих.
Больше времени на штраф
Сроки уплаты штрафов увеличены с 10 до 20 дней, при этом можно внести оплату за первые десять дней со скидкой в 50 процентов. А если нет желания исполнять требования по штрафам ГИБДД – не беда, с 1 января включен режим, когда эти деньги будут просто и элегантно списывать у вас с карты. Все для людей.
Меньше скидок на «Госуслугах»
А вот скидки на госпошлины, которые можно оплатить на «Госуслугах», исчезли. Теперь можно только с теплотой вспоминать, что когда-то мы отдавали за это на 30 процентов меньше.
Автомобилист, плати!
Для автовладельцев с 2023 года были отключены несколько опций государственной «халявы» в виде бесплатных регистрационных услуг. Теперь, например, нужно будет заплатить 1 000 рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобиля, или 1 500 рублей за свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов. В общем, больших денег не возьмут – все в районе 800-1500 рублей, но это траты, которых раньше не было.
Акцизы вверх
С 1 января в России выросли акцизы на алкоголь, табак, автомобили, а также бензин и дизель. Это значит, что все эти товары подорожают.
РЖД тоже хочет кушать
Если вы прочитали предыдущий пункт и подумали, что пора пересаживаться на другие виды транспорта, типа поездов, то тут тоже есть новости – Федеральная пассажирская компания повысила тарифы на все типы вагонов на 8,1 процента.
Доктор едет, едет за доплатой
С 1 января стартует новая программа выплат медицинским работникам из федерального бюджета. Все будет зависеть от должности и функционала сотрудников, но в принципе лишними эти деньги не станут: врачи первичного звена смогут получить до 14,5 тысяч рублей, врачи скорой помощи – 11,5 тысяч, фельдшеры и медсестры на «скорых» – 7 тысяч, а младший медперсонал в районных больницах – 4 тысячи рублей.
«Северные» с кондачка
В Югре правительство решило стимулировать востребованных специалистов приезжать и работать в регионе при помощи ускоренного получения северных надбавок. Всего определено 84 специальности в образовании, здравоохранении, физкультуре и спорте. Представители этих профессий смогут приезжать и получать северные в полном объеме с первого дня трудоустройства. Перечень специальностей с подобными привилегиями будет обновляться по мере необходимости. Все это задумано, чтобы притащить в Югру квалифицированные кадры.
Идемте с вами дальше. Есть молодежь Сургутского района, которая уже имеет надбавки в 50% с момента рождения и их нужно только направить на обучение и заинтересовать в возвращение на работу в Югру. Вместо этого молодежь учат гончарному ремеслу, дизайну, эстетике и обслуживанию оргтехники в молодежных центрах.
Какой контингент прибудет в Югру под сладкие обещания чиновников сразу получать оклад умноженный на 2,2? Мигранты жители средней Азии? Да они знают русский язык и даже имеют медицинское или педагогическое образование, но нужны ли они так Сургуту или Югре? Сомневаюсь.
Поэтому давать сразу максимальную северную надбавку так называемым ценам специалистам,как коренным жителям или гражданам, которые ее заработали своим трудом в течение 5 лет это неправильное решение. Совсем неправильное. Она уравнивает с правами на льготы и преференции коренного населения с мигрантами. А это беспредел.