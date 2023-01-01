Какие новые законы и нормы вступили в силу с 1 января 2023 года

В первый день каждого месяца в России вступают в силу новые законы и нормы, но традиционно самым насыщенным днем для масштабных новшеств остается 1 января. Так что вы проснулись не только в новом году, но и в несколько новой стране – о ключевых изменениях рассказываем в нашем традиционном обзоре.

Прощай, ПФР

Если вы испытывали какие-то нежные чувства к Пенсионному фонду России, то может посочувствовать – этой структуры больше не существует. Она объединилась с Фондом социального страхования и образовала (сюрприз) Фонд пенсионного и социального страхования. Он будет работать как с пенсионерами, так и с другими получателями различных платежей и пособий. Власти обещают, что реструктуризация никак не снизит качество услуг и даты выплат.

Индексации, индексации, индексации!

Традиционно начало года – время планового повышения различных выплат для хотя бы частичного выравнивания их с инфляцией. Так, с 1 января выросло много что. Прожиточный минимум подняли на 3,3 процента до 14 375 рублей на душу населения (хотя регионы могут варьировать эту цифру в сторону увеличения). Пенсии поднялись на 4,8 процента – теперь минимальная выплата составит 12 363 рубля, а средняя по стране пенсия поднимется до 22 174 рублей.

Серьезно поднялся маткапитал – на 12,4 процента (правда, его, в отличие от других выплат, в течение 2022 года не индексировали), и теперь составит 590 тысяч рублей на первого ребенка и около 780 тысяч – на второго.

Минимальный размер оплаты труда стал больше на 6,3 процента – теперь он 16 242 рубля. Также вырос максимальный уровень оплаты больничного – до 2 737 рублей в день или 84 846 рублей в месяц. Вообще россияне с трудовым стажем более восьми лет должны будут получать за пребывание на больничном 100 процентов от среднего заработка.

Одно пособие to rule them all

Несколько пособий для малообеспеченных семей с детьми с 1 января объединили в универсальное пособие, назначаемое от определенного срока беременности до достижения ребенком 17 лет. Впрочем, это не значит, что с боем курантов все действующие пособия превратились в тыкву – некоторое время можно будет продолжать их получать «по старинке», но в перспективе перейти на универсальное пособие все равно придется.

Труд по книжке

В России вступила в силу новая форма трудовой книжки и вкладыша – с более мощной защитой от подделки. Впрочем, насильно менять действующие книжки никто заставлять не будет, все будет происходить органично. Не стоит забывать и о том, что в стране уже какое-то время существует институт электронных трудовых книжек, что тоже неплохая опция для всех желающих.

Больше времени на штраф

Сроки уплаты штрафов увеличены с 10 до 20 дней, при этом можно внести оплату за первые десять дней со скидкой в 50 процентов. А если нет желания исполнять требования по штрафам ГИБДД – не беда, с 1 января включен режим, когда эти деньги будут просто и элегантно списывать у вас с карты. Все для людей.

Меньше скидок на «Госуслугах»

А вот скидки на госпошлины, которые можно оплатить на «Госуслугах», исчезли. Теперь можно только с теплотой вспоминать, что когда-то мы отдавали за это на 30 процентов меньше.

Автомобилист, плати!

Для автовладельцев с 2023 года были отключены несколько опций государственной «халявы» в виде бесплатных регистрационных услуг. Теперь, например, нужно будет заплатить 1 000 рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобиля, или 1 500 рублей за свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов. В общем, больших денег не возьмут – все в районе 800-1500 рублей, но это траты, которых раньше не было.

Акцизы вверх

С 1 января в России выросли акцизы на алкоголь, табак, автомобили, а также бензин и дизель. Это значит, что все эти товары подорожают.

РЖД тоже хочет кушать

Если вы прочитали предыдущий пункт и подумали, что пора пересаживаться на другие виды транспорта, типа поездов, то тут тоже есть новости – Федеральная пассажирская компания повысила тарифы на все типы вагонов на 8,1 процента.

Доктор едет, едет за доплатой

С 1 января стартует новая программа выплат медицинским работникам из федерального бюджета. Все будет зависеть от должности и функционала сотрудников, но в принципе лишними эти деньги не станут: врачи первичного звена смогут получить до 14,5 тысяч рублей, врачи скорой помощи – 11,5 тысяч, фельдшеры и медсестры на «скорых» – 7 тысяч, а младший медперсонал в районных больницах – 4 тысячи рублей.

«Северные» с кондачка

В Югре правительство решило стимулировать востребованных специалистов приезжать и работать в регионе при помощи ускоренного получения северных надбавок. Всего определено 84 специальности в образовании, здравоохранении, физкультуре и спорте. Представители этих профессий смогут приезжать и получать северные в полном объеме с первого дня трудоустройства. Перечень специальностей с подобными привилегиями будет обновляться по мере необходимости. Все это задумано, чтобы притащить в Югру квалифицированные кадры.