Вячеслав Шоптенко – о том, как турнир для управленцев GMC стал инструментом кадровой политики России и Югры

В 1980 году в Португалии придумали турнир по управлению бизнесом Global Management Challenge. Сегодня он представляет собой командную деловую игру, в которой участники управляют виртуальным бизнесом, регулируя в каждом своем ходу многие десятки показателей компании. Победителем становится тот, кто по итогам игры привел предприятие к наилучшей инвестиционной привлекательности.

В России GMC превратилась в масштабный инструмент для выявления талантливых управленцев и подготовки кадров. Немалую роль в этом сыграла Югра, где проходили и национальные, и мировой финалы. Подробно об этом мы поговорили с заместителем директора института государственной службы и управления РАНХиГС Вячеславом Шоптенко.