Интервью с депутатом Думы Сургута Богданом Гужвой

Отправляемся в парки, скверы и прочие места отдыха — однако не затем, чтобы отдыхать: вместе с депутатом Думы Сургута Богданом Гужвой обсудим вопросы их благоустройства.
Каковы планы и совпадают ли они с реальными работами на объектах? Узнаем из первых рук.
Подрядчиком благоустройства сквера возле ЗАГС, выступает компания ООО "Строительные технологии". Руководители этой компании запомнились жителям мемом про муравьев вытаскивающих песок из под плитки на "Центральной Площади"
Но, конечно гораздо важней, что подрядчик существенно затянул сдачу объекта, в том числе и потому что уложил плитку зимой, а весной ее все пришлось перекладывать. Да и вообще, строительство центральной площади ознаменовалось рядом скандалов.
Вас не беспокоит, что вышеуказанная компания будет благоустраивать объект внесенный в "карту развития Югры"?
Не кажется ли Вам, что вышеуказанная компания, вместо очередного контракта от муниципалитета (56 млн.), должна была отправится в "черный список" (реестр недобросовестных поставщиков)?