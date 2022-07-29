Интервью с депутатом Думы Сургута Богданом Гужвой

Отправляемся в парки, скверы и прочие места отдыха — однако не затем, чтобы отдыхать: вместе с депутатом Думы Сургута Богданом Гужвой обсудим вопросы их благоустройства.

Каковы планы и совпадают ли они с реальными работами на объектах? Узнаем из первых рук.