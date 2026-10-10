Как подготовить автомобиль к зиме в Сургуте

После первого снега сургутские автомобилисты массово отправились на шиномонтаж. 9 октября Госавтоинспекция Сургута вновь призвала водителей заранее готовить машины к зиме. Однако установить зимние шины — только часть дела. Настоящая проверка автомобиля начнется после скорого прихода настоящих морозов. Разбираемся, что нужно успеть сделать со своей машиной в преддверии сургутской зимы.

Электрическое сердце машины

Летом изношенный аккумулятор может почти не выдавать себя, но с похолоданием его возможности снижаются, а запуск остывшего двигателя требует больше энергии. Особенно уязвимы машины, которые ездят редко или совершают преимущественно короткие поездки: батарея не всегда успевает восстановить заряд.

Перед зимой стоит проверить уровень заряда, пусковой ток и работу генератора. Заодно нужно осмотреть корпус батареи: на нем не должно быть трещин, вздутий и подтеков. Клеммы необходимо очистить от окисления и надежно закрепить. Если стартер уже крутит заметно медленнее обычного, откладывать диагностику до морозов не стоит. Если вы не разбираетесь в такого рода технике, то лучше езжайте в сервис.

С водой на выход

Если в бачке остается вода или летняя омывающая жидкость, при отрицательной температуре она может превратиться в лед. Тогда водитель рискует остаться не только без омывателя: замерзшая жидкость способна повредить бачок, насос, шланги и форсунки. До морозов летний состав лучше израсходовать или удалить, залить зимний и несколько раз включить омыватель. Так незамерзающая жидкость попадет не только в бачок, но и во всю систему.

Температуру замерзания следует выбирать с запасом, учитывая сургутскую зиму, а покупать средство — в официальных торговых точках. Роспотребнадзор рекомендует проверять на упаковке название и состав продукции, данные изготовителя, срок годности и меры предосторожности. Продажа стеклоомывающих жидкостей с опасной концентрацией метанола в России запрещена.

Незамерзайка для движка

Охлаждающая жидкость должна защищать двигатель и от перегрева, и от замерзания. Перед зимой необходимо проверить ее уровень, состояние и температуру кристаллизации. Последний показатель измеряют специальным прибором — рефрактометром.

Если неизвестно, что и когда заливали предыдущие владельцы, либо жидкость стала мутной, изменила цвет или содержит осадок, лучше обратиться в сервис. Разумеется, подбирать антифриз только по цвету нельзя: одинаковая окраска не означает одинаковый состав. Смешивание несовместимых жидкостей может ухудшить их свойства и привести к образованию осадка. Ориентироваться следует на допуски производителя автомобиля.

Уборка для уборщиков

Осенью щетки стеклоочистителя приходится использовать особенно часто: на стекло летят вода, мокрый снег и грязь с реагентами. Если дворники оставляют полосы, пропускают участки или скрипят, зимой ситуация только ухудшится. До холодов стоит проверить сами щетки, работу омывателя, обогрев заднего стекла и зеркал, а также печку и направление воздушного потока на лобовое стекло. Забитый салонный фильтр уменьшает эффективность обдува и ускоряет запотевание стекол.

Замки, двери и уплотнители

После мойки или оттепели вода попадает в дверные замки и примерзает ночью. Поэтому до холодов механические замки желательно обработать предназначенным для них средством, а размораживатель хранить не в машине, а дома или в кармане — из закрытого автомобиля он не поможет.

Резиновые уплотнители дверей очищают, просушивают и обрабатывают силиконовым составом. Это снижает вероятность примерзания дверей и повреждения резины. После зимней мойки важно продуть замки и щели, вытереть уплотнители и ненадолго открыть двери, чтобы оставшаяся влага успела уйти.

Светлый путь

Световой день сокращается, снег и грязь быстро покрывают фары, а в снегопад видимость может ухудшиться за несколько минут. До зимы следует проверить ближний и дальний свет, противотуманные фары, габариты, стоп-сигналы, поворотники и подсветку номера. Помутневшие рассеиватели снижают эффективность даже исправных ламп. В багажнике полезно иметь салфетку или небольшую щетку для очистки фар. Особенно важно следить за задними фонарями: за автомобилем в снежном шлейфе они могут стать почти незаметными.

Колесный вопрос

После установки зимних колес работу с ними нельзя считать законченной. При похолодании давление снижается, поэтому его нужно проверять на холодных шинах и доводить до значений, указанных производителем автомобиля. Табличка с рекомендациями обычно размещена в проеме водительской двери, на центральной стойке или лючке топливного бака.

Недостаточно накачанная шина сильнее деформируется, автомобиль хуже управляется, а расход топлива растет. Перекачивать колеса «на всякий случай» тоже не нужно. После сезонной замены следует проверить затяжку крепежа, а через некоторое время — повторно проконтролировать ее в шиномонтаже.

Зимний неприкосновенный запас

Даже исправная машина зимой может застрять в снегу, не завестись после долгой стоянки или оказаться на перекрытой трассе. Минимальный сургутский комплект — буксировочный трос, провода для запуска двигателя, щетка со скребком и небольшая лопата.

Трос должен подходить по допустимой нагрузке к конкретному автомобилю и иметь надежные крепления. У пусковых проводов важны достаточная длина, сечение кабеля и качественные зажимы: тонкий дешевый комплект в сильный мороз может оказаться бесполезным.

Дополнительно пригодятся фонарь, рабочие перчатки, светоотражающий жилет, запас незамерзайки, зарядный кабель или пауэрбанк. Для поездок за город разумно взять теплую одежду или плед, воду и небольшой запас еды. Перед дальней дорогой необходимо проверить уровень топлива и сообщить близким маршрут.