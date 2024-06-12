Путешествие из ХМАО: куда можно улететь этим летом?

Лето — время, когда мы хотим новых приключений и незабываемых впечатлений. В этом году есть много интересных летних рейсов, подготовленных аэропортами Югры и авиаперевозчиками. Можно почувствовать дыхание востока в Анталье, подарить себе море эмоций в Сочи, отправиться на встречу с историей в Худжанд и поехать в удивительное путешествие в Фергану. Подробности - в нашем обзоре.
Из Сургута:
- Сочи: путешествуйте с авиакомпаниями «Икар» и Nordwind
- Анталья: отправляйтесь с Utair и Azur Air
- Фергана: полеты осуществляет компания Utair
Из Ханты-Мансийска:
- Минеральные воды: путешествуйте с авиакомпанией «Азимут»
- Сочи: полеты выполняет Utair
Из Нижневартовска:
- Минеральные воды: направление представлено авиакомпанией «Азимут»,
- Махачкала: отправляйтесь с Red Wings Airlines и Nordwind
- Сочи: путешествуйте с Nordwind и Utair
- Худжанд: полеты выполняет авиакомпания «Ямал»
Следует отметить, что расписание может быть изменено. Следить за актуальной информацией лучше на сайтах авиакомпаний и аэропортов.