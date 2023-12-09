16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  91,6402   EUR  98,8409  

Новости

Больше новостей
Вы когда-нибудь ходили на публичные слушания?
Комментировать
0
Запрет мобильных телефонов на уроках в школах - это...
Комментировать
0
Больше опросов

​Новый год на носу // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Создаем новогоднее настроение своими руками

​Новый год на носу // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

До Нового года осталось 23 дня. Если вашему настроению еще далеко до новогоднего, то пора действовать и создавать его своими руками. Больших усилий прикладывать не придется - достаточно украсить квартиру, позвать друзей в гости и включить любимые новогодние песни и фильмы. Действуйте - и новогоднее настроение не заставит себя ждать.

Украшение дома

Украсьте дом светящимися гирляндами, игрушками и шариками. Цветные огни и яркие украшения создадут атмосферу праздника и вдохновят вас на новогодние радости. Можно также не тянуть до конца декабря и заранее поставить елку. Разместите ее в гостиной или другом видимом месте. Елка добавит особую магию в ваш дом.

Праздничная музыка

Создайте плейлист с вашими любимыми новогодними песнями. Включайте его в фоновом режиме и наслаждайтесь праздничной атмосферой, пока делаете домашние дела или расслабляетесь. Музыка способна сразу поднять настроение и помочь окунуться в волшебную атмосферу Нового года.

Новогоднее меню

Продумайте заранее новогоднее меню. Откажитесь от привычных и поднадоевших блюд в пользу новых. Если есть время, попробуйте приготовить их заранее - так вы будете уверены, что новые блюда действительно вкусные. Купите забавные формочки для печенья - дети с удовольствием поучаствуют в его приготовлении.

Подарки

Приготовьте подарки для близких людей. Подумайте о том, что им может понравиться, купите подарки заранее и красиво упакуйте.

Добрые дела

Помните, что Новый год - время радости и добра. Подумайте о тех, кто нуждается в помощи, и сделайте доброе дело в преддверии праздника. Это прекрасный способ не только создать праздничное настроение, но и принести радость другим людям.

Снежные забавы

Если есть возможность, проведите время на свежем воздухе. Постройте вместе с детьми снеговик, покатайтесь на санках или устройте снежный бой. Главное - выбрать подходящий день. Пока из-за морозов с этой идеей лучше повременить.

Предновогодняя вечеринка

Устройте предновогоднюю вечеринку или просто позовите друзей в гости. В преддверии Нового года царит особенное настроение - ожидание радости и чудес. И так здорово разделить эту атмосферу с близкими людьми.

Не забывайте, что главное в создании праздника - ваше собственное настроение. Откройте сердце для волшебства, насладитесь каждым моментом и встретьте Новый год с радостью и оптимизмом.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:54, просмотров: 86, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Два служебных пса из Сургута проведут пенсию на ферме 868
  2. ​Владимир Путин объявил о выдвижении на пятый президентский срок 647
  3. ​Дублер Транссиба через Югру – проект столетия, если он реализуется – это вдохнет жизнь в огромную территорию 416
  4. ​В аэропортах югорских городов задержали несколько рейсов 384
  5. ​Сургутян предупредили об опасности поездок на снегоходной технике 379
  6. ​Брак иностранца и югорчанки завершился уголовным делом 339
  7. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 332
  8. ​В Белоярском районе ХМАО открыли сноу-парк для экстремалов 330
  9. У мэра Ханты-Мансийска появилась новая должность 324
  10. ​В Ханты-Мансийске из огня спасли 5 человек 256
  1. В детсады и школы Югры поставляли опасную продукцию 2570
  2. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 1779
  3. Жительница Лангепаса до смерти забила своего ребенка 1603
  4. ​В ХМАО из-за морозов подорожает отопление 1577
  5. В Сургуте пассажиры больше часа ждали автобус и устроили давку 1570
  6. Новогодние процедуры: преображаемся к праздникам 1448
  7. В Сургуте продали ТРЦ, который принадлежал опальному бизнесмену 1444
  8. КВНщики из Сургута снялись в популярном сериале 1269
  9. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 1224
  10. ​Дайте два 1224
  1. ​Большой гуманитарный форум пройдет в Ханты-Мансийске 33588
  2. В ХМАО не исключена первая в этом году актировка 6758
  3. Стены помнят. Пока помнят… 4505
  4. ​Югорским пенсионерам выплатят по тысяче рублей 4153
  5. ​Закон и мифотворчество 3361
  6. ​Одноэтажный Сургут 3176
  7. Звоните участковому 2989
  8. Самая большая новогодняя елка в Сургуте будет 20 метров в высоту 2920
  9. Встреча наследника российского престола и шведского ученого в Сургуте 2839
  10. ​А вот в Иркутске… 2771

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика