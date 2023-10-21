Обзор самых высокооплачиваемых вакансий октября в ХМАО

Югра регулярно попадает в лидеры всевозможных рейтингов как регион, где платят одни из самых высоких зарплат в стране. Рекрутеры это подтверждают: по их данным, максимальные зарплаты в округе достигают 300 тыс. рублей. В топ самых высокооплачиваемых вакансий октября вошли: автомаляр, стоматолог, водитель, мастер по ремонту смартфонов, шеф-повар, сообщают эксперты «Авито Работы» и HeadHunter.

Автомаляр, до 300 тыс. рублей.

Автомаляра ищет один из автосервисов Нефтеюганска и обещает зарплату от 150 тыс. до 300 тыс. рублей. Заработок включает фиксированный оклад и проценты с каждого выполненного заказа. Для этой должности требуется стаж не менее трех лет и добросовестное отношение к работе. Компания предоставляет современное оборудование, инструменты, спецодежду и проживание в общежитии.

Стоматолог-ортопед, от 300 тыс. рублей

В частную клинику Сургута ищут стоматолога-ортопеда и обещают ежемесячно платить от 300 тыс. до 1 миллиона рублей. Высокую зарплату предлагают и стоматологу-ортодонту в Нижневартовске - от 150 тыс. до 250 тыс. рублей. В целом работники медицинской сферы в ХМАО не бедствуют.

«До 350 000 рублей сможет получать врач-косметолог. Акушеру-гинекологу и оториноларингологу обещают платить от 160 000 рублей в месяц», — сообщает служба исследований HeadHunter.

Водитель, до 300 тыс. рублей

В Пыть-Яхе требуется водитель с правами категории Е и стажем за рулем не менее года. Специалист может рассчитывать на зарплату от 180 тыс. до 300 тыс. рублей в месяц. Работнику предстоит управлять самосвалом Shacman.

Мастер по ремонту смартфонов и планшетов, до 200 тыс. рублей

На зарплату от 150 тыс. до 200 тыс. рублей в Нефтеюганске ищут мастера по диагностике и ремонту смартфонов и планшетов. Для этой позиции требуется стаж не менее трех лет.

Шеф-повар, от 130 тыс. рублей

В Нижневартовске шеф-повару ресторана предлагают оклад в размере 130 000 рублей в месяц и ежеквартальные премии аналогичного размера. Работодатель оплачивает расходы на переезд для иногородних специалистов. Для этой должности требуется профильное образование, свидетельство о повышении квалификации и опыт работы с европейской или восточной кухней.