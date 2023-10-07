Югорские спасатели рассказали об опасности осенних водоемов

В Югре с начала купального сезона произошло 50 происшествий на водных объектах. В результате погиб 41 человек, включая трех детей. Особенно опасным оказалось купание в необорудованных местах. Из общего числа 13 человек погибли в результате происшествий с маломерными судами, сообщает окружная ГИМС.

Спасатели подчеркивают, что перемена сезона увеличивает риск происшествий на водоемах. При понижении температуры образуются туманы и плохая видимость, а усиление ветра вызывает волнение водной поверхности. Заморозки приводят к обледенению корпусов судов, ухудшая их устойчивость и маневренность. Водоемы становятся опасными из-за обнаженных перекатов, отмелей, каменистых образований, а также из-за увеличившегося количества травы и водорослей на маршрутах.

В ГИМС МЧС напомнили правила безопасности, которые позволят избежать происшествий на воде и выжить при попадании в холодный водоем, если не повезет.

1. Перед выходом на воду необходимо проверить техническое состояние судна и наличие спасательных средств в соответствии с нормами безопасности. В неблагоприятную погоду спасательные жилеты должны быть надеты как на пассажиров, так и на судоводителя.

В случае попадания в холодную воду постарайтесь зацепиться за точку опоры и не делайте резких движений. Помните, что через 30-40 секунд вы перестанете остро чувствовать холод, поэтому подавите панику. Необходимо оценить обстановку и решить, плыть ли к берегу или держаться за лодку и дожидаться помощи.

2. Опасайтесь режущих предметов в воде и на дне. Здесь поджидает двойная опасность: во-первых, холодная вода анестезирует поверхностные участки тела; во-вторых, значительно замедляет процесс свертывания крови, и рана постоянно кровоточит. Отсюда - большие кровопотери при незначительных, на первый взгляд, ранах и ссадинах. Человек не замечает их, но они резко ускоряют процесс замерзания пострадавшего в воде и сокращают время безопасного нахождения в ней.

3. Если вы выбрались на берег и на помощь в ближайшее время рассчитывать не приходится, снимите с себя всю одежду, отожмите нижнее белье, вытритесь им, снова как следует отожмите и наденьте. Максимально защитите голову и наденьте что-нибудь на ноги. После этого наденьте верхнюю одежду, пусть даже замерзшую, и делайте согревающие упражнения, как бы тяжело ни было. Не позволяйте себе заснуть. Сонливость возникает из-за снижения температуры тела, вам же требуется максимальная концентрация собственных сил. Если вы начали дрожать, это очень хороший признак - значит, организм согревается.

4. Если вы оказываете помощь человеку, длительное время находившемуся в холодной воде, ни в коем случае не давайте ему алкогольные напитки. Это может навредить. При существенном охлаждении даже после выхода из воды температура тела продолжает снижаться в течение сорока и более минут. Алкоголь в данном случае провоцирует резкое неуправляемое снижение внутренней температуры тела, что может привести к летальному исходу. Растирание спиртом или водкой конечностей и отдельных участков тела также малоэффективно.

5. По возможности потерпевшего надо быстро переодеть в сухую и желательно теплоизолирующую одежду. Любыми способами организуйте локальный обогрев области груди и спины, произведите массаж конечностей, начиная с периферии. Если потерпевший не может или затрудняется двигаться сам, помогите ему делать согревающие движения: бег трусцой на месте, прыжки, сжатие - разжатие кистей рук, вращательные движения. Главное - двигаться.