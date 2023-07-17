Рассказываем, куда можно полететь из Сургута прямым рейсом и транзитным

Июль – горячая пора отпусков. Поэтому мы решили узнать, куда можно отправиться прямым или транзитным рейсом из Сургута за рубеж.

Перелеты нон-стоп

Больше всего услуг по перелету из нефтяной столицы за границу оказывает авиакомпания Utair. Самолетами этой фирмы можно улететь в пять стран. Среди них Азербайджан, Армения, Таджикистан, Узбекистан, Турция. Таким образом, из Сургута можно вылететь в следующие города:

Баку – цена от 30 до 38 тысяч рублей.

Ереван – от 37 до 57 тысяч.

Бишкек – от 19 до 26 тысяч.

Ош – от 12 до 19 тысяч.

Фергана – от 12 до 19 тысяч.

Худжанд – от 16 до 24 тысяч.

Анталья – от 23 до 82 тысяч.

Ташкент – от 17 до 24 тысяч.

Из Сургута в Худжант также летает авиакомпания S7 – это единственный зарубежный рейс. Однако, по данным открытых источников, раньше их было значительно больше. Так, временно закрыты следующие направления: в Кишинев, Баку, Ош.

С остановочкой

Однако не стоит исключать возможности совершить транзитный перелет. Например, при пересадке в Москве открывается гораздо больше направлений. В дополнение к уже указанным городам, сургутяне смогут отправиться в Гаянджу, Нахичевань, Душанбе, Бухару, Самарканд.

На сегодняшний день перелет из Сургута в столицу будет стоить:

Utair – от 8 тысяч рублей.

Победа – от 6 тысяч рублей.

Аэрофлот – от 10 тысяч рублей.

Руслайн – от 8 тысяч рублей.

Россия – от 11 тысяч рублей.

Наиболее популярные зарубежные направления из Москвы:

Тель-Авив (Израиль) – от 15 тысяч рублей.

Стамбул (Турция) – от 16 тысяч.

Анталья (Турция) – от 20 тысяч.

Пхукет (Таиланд) – от 48 тысяч.

Абу-Даби (ОАЭ) – от 14 тысяч.

Аддис-Абеба (Эфиопия) – от 58 тысяч.

Стоимость билетов актуальна на 17.07.2023