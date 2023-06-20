Шторм прошелся по Югре: публикуем последствия

Ливень затапливает улицы. Ветер сносит крыши, деревья, гоняет мусорные контейнеры, разворачивает светофоры и уличные знаки. Показываем, чем обернулся шторм для жителей крупных городов Югры.

Сургут

Шторм в Сургуте валит деревья на дороги и автомобили:

По словам очевидцев, одна из точек сети «Пятерочка» в городе осталась без крыши:

Некоторым автомобилистам не удалось избежать последствий. Ветер «столкнул лбами» мусорные контейнеры и транспорт:

Фотография и скриншоты из видео взяты из телеграм-канала «Мегаполис ЮГРА» и «ЧП ХМАО»

По сообщениям из-за непогоды некоторые районы Сургута остались без электричества:

«К настоящему времени зафиксировано частичное отсутствие электроэнергии в п. Чёрный мыс, п. Юность, п. Дорожном, 37 мкр и в двух СОНТ. Пять оперативно-ремонтных бригад СГЭС занимаются восстановлением электроснабжения вышеуказанных потребителей», – сообщили в пресс-службе СГЭС.

На территории ЖК «Брусника» из-за порывов ветра часть забора обрушилась. Как сообщает К-ИНФОРМ, накануне данная конструкция вызвала беспокойство у горожан, но представитель компании сообщал, что укрепил забор.

Фотография из К-ИНФОРМ

Нижневартовск

В Нижневартовске порывам ветра проигрывают деревья и светофоры:

Фотографии с телеграм-канала «Нижневартовск. Происшествия» и с сайта NV86.RU

Не обошел ветер и Ханты-Мансийск. В официальные группы города люди публикуют фотографии затопленных улиц и перекрытых дорог.

Фотографии из паблика «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск [official page]»

Администрация столицы ХМАО сообщает, что за сутки силами различных служб убрано 15 поваленных деревьев. Также в городе зафиксированы поломки светофора, срыв шифера с крыши.

Нефтеюганск

В соцсетях жители Нефтеюганска сообщают о протечках в домах и слетающих профлистах со зданий. Некоторые дороги перекрыты деревьями.

Фотографии из телеграм-канала «Это Юганск, детка!

Напомним, что в Сургуте непогода продолжится и завтра – синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.