В России реакция на любую проблему – это запреты и ограничения. Самый яркий пример – заборы

В Сургуте вновь поменяется политика в отношении заборчиков. Раньше они были розовыми, из-за чего с легкой руки блогера Ильи Варламова получили прозвище «поросячьи». Затем их заменили на черные аналоги, которые в народе стали называть «оградками» из-за общего траурного вида. Теперь разговор зашел о том, чтобы убрать лишние заборы, а там, где их нужно сохранить – поставить «невидимые» заборы серого цвета, которые можно будет отмывать, а не перекрашивать каждый сезон.

Почему в России так любят заборы, зачем они нужны и почему от них лучше избавляться почти в любой ситуации – обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем. У нас первый эпизод был посвящен уголовному делу по строительству набережной Саймы возле СурГУ и вообще, что это, как это стоит воспринимать и как этого можно избежать в будущем. Мы все это дело обсудили. Так что, переходите, посмотрите.

А сейчас поговорим про заборчики. У нас не так давно была тема о том, чтобы заборчиками оградить те места, где нельзя парковаться. Мы с тобой это дело очень подробно обсуждали, и, мне кажется, совершенно справедливо критиковали такую идею. Судя по всему, она не нашла окончательного решения и воплощения в нашей практике. Теперь у нас будет какая-то новая некая заборчиковая политика. Также обсуждал глава города Андрей Филатов на каком-то из штабов по строительству и городскому хозяйству. И там был такой разговор, что они собираются убрать те заборчики, которые не нужны по каким-то нормативам, а там, где они по нормативам нужны, эти могильные оградки, которые черные, будут менять, они их называют невидимые конструкции. Типа никелированные заборы серого цвета, которые можно будет мыть, которые не нужно будет перекрашивать каждый год, и таким образом у нас будет в этой части некоторое развитие города происходить. Как ты думаешь, насколько это решение правильное, своевременное, реализуемое и разумное?

Т.С.: С одной стороны, Сургут выглядит очень неопрятно из-за этих разномастных заборов и из-за огромного количества этих заборов. У нас есть такие районы в городе, где просто ты идешь просто как в тюремном коридоре: слева от тебя какой-то забор черный, справа от тебя, тут какой-то детский садик, тут забор какой-то школы, там еще какое-то учреждение муниципальное все в заборах, и наводить порядок здесь, безусловно, нужно. У меня складывается впечатление, что у нас с заборами какой-то бзик просто у чиновников уже на протяжении многих лет, и то, как меняется заборная политика в Сургуте год от года, говорит о том, что какого-то нормального, внятного подхода мы не наблюдаем в этом вопросе.

У меня вообще складывается впечатление, что пресловутые «поросячьи» заборчики еще советских времен – это, видимо, было последнее фундаментальное достижение мысли чиновничье. Но, хотя бы, город был по этим заборчикам как-то узнаваем, что ли, это были какие-то элементы, если хотите, брендирования Сургута.

А если отбросить шутки, то в этой фразе, кто ее сказал? Ты говоришь, что глава города Андрей Филатов или кто-то из чиновников, что все, что не по нормативам, снесем, а все, что по нормативам, оставим, оно видоизменено в лучшую сторону. Очень важный момент: а вообще, могли ли появляться какие-то заборчики в Сургуте не по нормативам, ведь их устанавливают чиновники. Чиновник не по нормативу не сделает ни одного шага, потому что чиновника за это накажут. Не может не по нормативу возникнуть заборчик там или сям.

И тут интересно: что, в Сургуте действительно в какие-то годы возникали заборчики не по нормативу? Значит, когда мы критиковали городскую власть разных администраций, это просто еще со времен Александра Сидорова заборчики, Дмитрий Попов этими вопросами занимался, и администрация Шувалова этим занималась. И когда мы говорили, зачем вы столько тыкаете этого просто архитектурного мусора, вы уродуете городские улицы, а нам же всегда отвечали, что это же по нормативам. По нормативам каждый пешеходный переход при пересечении проезжей части должен быть с каким-то ограждением, по нормативам там то, по нормативам се. Теперь выясняется, что есть заборчики не по нормативам.

Д.Щ.: Может, нормативы поменялись.

Т.С.: Может быть. Хорошо. Но нормативы же могут меняться бесконечно.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Это же все выливается в какой-то такой долгоиграющий анекдот. Я ничего не могу сказать про заборы. Я противник заборов. Какие-то эстетические ограждения, безусловно, нужны. Наверное, надо каким-то образом ограждать территории школ, детских заведений. Но и то: мне как-то показали эти антитеррористические нормы, по которым каждое учебное заведение должно иметь такой-то периметр, такую-то площадь, там не проехать, не пройти, но зато у нас там трехметровые заборы черные будут стоять и красоваться и просто деформировать разум всех прохожих.

Поэтому по мне так чем заборчиков меньше, тем лучше. Забор не огородит никакую территорию, это не межевание каких-то участков, забор не остановит хамскую парковку, с хамской парковкой надо бороться созданием парковочного пространства в Сургуте. Внедрением политики паркования, организации одностороннего движения, организации временных платных парковок, длительных платных парковок, парковок для резидентов, не резидентов территорий. Вот это политика, которая во всем мире дает свои плоды. И тогда хаоса с автомобилями не будет.

Если заборчики устанавливаются для того, чтобы там, что, собаки, не бегали? Или чтобы там какой-то невнимательный пешеход, не дай бог, не перебежал дорогу в неположенном месте? Так, а как заборчик в этом поможет? Для меня это просто загадка. Ну, побежит он через газон, ну собьет его машина, он получит знания, он в следующий раз не будет перебегать, если останется в живых, дорогу в неположенном месте. То есть, как бы на каждый чих не наздравствуешься.

У нас складывается впечатление, что заборчики – это какая-то реакция властей на все возможные проблемы, которые могут в будущем как-то там потенциально возникнуть, когда ты, например, пойдешь туда – ногу сломаешь, пойдешь сюда – ты в колодец провалишься, там тебя машина задавит, тут машина припаркуется неправильно. Но власть не может предусмотреть на все случаи жизни такие странные ограничительные мероприятия, как заборчики. Лучше создавайте скверики, площади, безбарьерную среду, так, чтобы ты не спотыкался, не обходил, не проваливался с высокого 20-сантиметрового бордюра на другой уровень тротуара и не подворачивал себе лодыжку. Вот эта политика более содержательна, мне кажется. И если городское пространство планомерно превращается в безбарьерную среду, то парадоксальная вещь: мы обнаружим, что нам никакие заборчики не понадобятся.

Д.Щ.: Да, любой тип ограничений для российской власти просто реакция на жизнь.

Т.С.: Реакция на любую проблему.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Не решить проблему, а запретить проблему.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: А проблема от этого никуда не девается, но к ней присоединяется только что созданная новая проблема. Вот была там такая-то проблема, а теперь там проблема с заборчиками. Вот так мы копим проблемы.

Д.Щ.: Да. Что ж, ладно, хорошо. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, на Ютуб-канал и до встречи на следующей неделе.