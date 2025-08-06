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​Единственный в истории Сургута

Памяти труженика тыла, ветерана Вооруженных сил, генерал-майора Семена Малюгина

​Единственный в истории Сургута
Фото из архива Л. Захаровой

Родился Семен Дмитриевич Малюгин 5 августа 1930 года в юртах Сарантеевых Сургутского района. Детство пришлось на военное лихолетье.Отец Дмитрий Александрович ушел на фронт, мать Анфиза Платоновна с детьми осталась в колхозе на Высоком Мысу. Юный Семен в свои 12-15 лет возил дрова и сено, рыбачил в составе рыболовецкого звена. Имеет медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

«Детство, начиная с самого раннего, прошло в труде, - рассказывал Семен Дмитриевич, - это закалило и характер, и волю, и здоровье тоже. Положительное влияние и пример показал дед. Совершенно неграмотный, не умевший даже расписаться, он был тем не менее человеком высоконравственным. Пострадавший, как и многие тысячи таких же крестьянв годы сталинских репрессий, он злости на Советскую власть не держал и против нее детей не настраивал. С малолетства поучал нас: «Работай на себя и на общество честно, не кури, не пей, в карты не играй, нож в кармане не носи».

После окончания войны семья переехала в Сургут. Бедно и не всегда сытно тогда жилось всем. Хлеба порой не хватало, его выдавали по карточкам.

Далее Семена ожидала рабочая, точнее говоря, шахтерская закалка. По достижении им восемнадцати лет Сургутский военкомат призвал, как и других ребят его возраста, на учебу в школу фабрично-заводского обучения (ФЗО).

Работать молодого специалиста отправили на шахту в Кузбассе. Затем усовершенствовался на курсах мастеров производственного обучения и в Кемеровском индустриальном техникуме. Семен уже готовился всецело посвятить себя профессии шахтера. Но эти планы не осуществились.

В 1951 году Малюгин был призван на действительную срочную службу и направлен на Тихоокеанский флот в часть морской пехоты. Командование не могло не обратить внимания на положительного во всех отношениях солдата. Через полгода службы его направляют на учебу во флотский экипаж. Там Семен Дмитриевич получает свое первое офицерское звание – младший лейтенант, и направляется в органы военной юстиции.

Работал на следственных и прокурорских должностях, в военных прокуратурах гарнизона, корпуса, армии. Ему посчастливилось участвовать в становлении и развитии ракетных войск стратегического назначения. Впоследствии трудился в центральном аппарате Главной военной прокуратуры, был военным прокурором Среднеазиатского военного округа и группы советских войск в Германии.

Уволился с военной службы по состоянию здоровья в 1986 году.

За долгие годы службы на юридическом поприще через душу и сердце Семена Дмитриевича прошли тысячи непростых человеческих судеб. Но, как признавался генерал-майор (в отставке) скорее всего самому себе, никогда не было у него цели, желания наказать виновного на «всю катушку». Пытался до конца разобраться во всех обстоятельствах, выяснить, что привело человека к правонарушению.

Военный прокурор вел не только следствия и обвинял в судах лиц, совершивших преступления, но и принимал участие в реабилитации невинно осужденных в довоенные, военные годы и возвращении им заслуженных наград.

Своей нелегкой работе отдал 35 лет. Заслуженный юрист Таджикской республики, почетный юрист бывшей ГДР, и еще немало почетных званий, орденов и медалей заслужил он своим трудом. Самыми дорогими считал орден «За службу Родине» и знак отличия за службу в военной прокуратуре.

Уйдя в запас, а затем в отставку Малюгин мог бы выбрать себе место жительства в каких-нибудь теплых краях, но вернулся в Сургут: «Здесь моя родина, здесь, как говорится, и мой последний причал. А куда ехать? Зачем ехать?».

Десятки лет Семен Дмитриевич принимал активное участие в общественной работе, был членом окружного и городского Совета ветеранов, членом правлений Фонда Победы и общества «Старожилы Сургута». Выступал в учебных заведениях.

Б.А. Проводников, С.Д. Малюгин и И.П. Захаров на одной из встреч в ПТУ-17. Май 2003 года.

Свой земной путь закончил 9 марта 2017 года. Сургутяне вправе гордиться славным земляком. В нашем округе таких людей, как был Малюгин, считанные единицы, а в Сургуте за всю многолетнюю историю города из коренных в звании генерала - один.


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Сегодня в 11:47, просмотров: 80, комментариев: 0
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