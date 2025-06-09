Сургут и Сургутский район в году Великой Отечественной войны

Алексей Степанович Савин (в первом ряду второй слева) – первый председатель Сургутского совета ветеранов. Эту должность он занимал десять лет, с 1971-го по 1981 год. Фото из архива Л. Захаровой

3 октября, г. Пенза.

Большой, большой привет, Катя!

Пишу письмо со станции в Пензе, пока стоит эшелон. Вот снова кончилось для меня мирное время, и я еду вторично на фронт. Через несколько дней пойду в бой против гитлеровских людоедов. Как я их ненавижу и горю желанием очистить от них поскорее нашу землю.

За период формирования обучил свое подразделение и думаю, что ребята будут бить врага неплохо.

Катя! Пиши чаще письма, знаешь, какую радость доставляют твои письма. А особенно на фронте. Пошли фотокарточку, с ней я буду ходить в бой, она будет поднимать и поддерживать меня.

Пиши по адресу: ППС 781, часть 16, мне.

С приветом Леська.

Впервые письмо Леськи было опубликовано в 1997 году в сборнике «Защитники Отечества», № 3 (составитель – Иван Захаров).

Прошло несколько недель после публикации, страна отметила 52-ю годовщину Великой Победы, и вдруг в майские дни 1997-го нашлись и отозвались и автор письма, и адресат. Оказалось, Катя и Леська жили в Сургуте на улице Энергетиков, дом 39. Это хорошо знакомые сургутянам люди – Алексей Степанович и Екатерина Никитична Савины.

Алексей Степанович в годы войны – артиллерист, командир батальона, участник Сталинградской битвы, в ходе которой получил ранение. Он инвалид Великой Отечественной войны.

Алексей Савин, 1913 года рождения, был призван в ряды Красной Армии в августе 1941 года и направлен в Лепельское минометное училище. Фото из архива Сургутского краеведческого музея.

После демобилизации преподавал военное дело в Тобольском учительском институте, в Ярковской средней школе. Окончил юридический институт и многие годы работал в органах прокуратуры Тюменской области. Восемь лет служил прокурором Сургутского района. Затем возглавлял Сургутский районный комитет народного контроля, с 1973-го по 1988 год работал юристом на Сургутской ГРЭС.

Алексей Степанович – первый председатель городского совета ветеранов.

Екатерина Никитична в молодые годы также трудилась в прокуратуре, была учительницей, затем работала в органах советской власти нашего города.

Катя и Алексей познакомились еще до войны, поженились в 1944 году. До конца жизни Алексей Степанович хранил перепечатанное на машинке небольшое стихотворение, присланное ему на фронт любимой девушкой. Есть в том стихотворении и такие строки:

Эти буквы наклонные буры,

Словно писаны кровью живой.

Синий штемпель военной цензуры,

Номер почты твоей полевой.

Треугольник без марки, без клея,

Треугольная тоже печать…

Мне случилось, мгновенно бледнея,

Твои короткие письма читать!

Не сначала, не первую фразу –

Фразы первые здесь не нужны, -

Но чтоб самое главное – сразу!

Так читала я письма твои.

Их любовь выдержала все испытания. 54 года Савины были вместе. Вырастили детей, внуков и правнуков. Но человеческая жизнь скоротечна. 8 июля 1998 года Алексея Степановича не стало. Он похоронен на Чернореченском кладбище. Вечная память.