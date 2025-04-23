Сургут и Сургутский район в годы Великой Отечественной войны

Во время Великой Отечественной войны сургутяне, как и миллионы жителей Советского Союза отправляли на фронт вещевые и продуктовые и посылки. fotostrana.ru

В 1942 году в Сургутском районе работали 42 первичные комсомольские организации, в них состояло на учете 393 человека. За 1942 год комсомольцы отправили на фронт и в партизанские отряды 367 кисетов, 558 платков, 112 воротничков, 154 мундштука, 500 конвертов. Комсомольцы участвовали в сборе теплых вещей и общих посылок, вносили деньгами, кто сколько мог.

В мартовском отчете 1942 года Угутской первичной организации заявлено: «… организованы вечера платные, и на вырученные деньги были куплены вещи для бойцов Красной Армии. Силами школы была послана на фронт ценная продуктовая посылка. На постройку танковой колонны «Боевые подруги» комсомольцы отчисляют двухдневный заработок до конца войны».

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На собрании комсомольцев и молодежных активистов колхоза поселка Песчаный, состоявшегося 16 августа 1942 года, рассматривалось два пункта: организация приема эвакуированных детей, создания им надлежащих условий и организация сбора теплых вещей в РККА.

Из протокола: «Говорила Кайдалова Е.С.: Дети погибших отцов и матерей должны найти горячий прием среди населения. Государство уделяет большое внимание этому. В районе организуется три детдома. Во избежание больших затрат для устройства детских домов нужно изыскать средства на месте путем устройства субботников (воскресников), постановки спектаклей, путем разъяснительной работы среди населения в целях мобилизации его на помощь детям, чьи родители погибли по вине Гитлера. Организовать сбор вещей, посуды для детей.

Детский дом № 80 в поселке Песчаный приютил 90 ленинградских детей. Всего Сургутский район в 1942 году принял 300 блокадников. Фото: vk.com

Говорил Антипин: Актив поселка должен понять всю серьезность приема и устройства эвакуированных детей и принять самое горячее участие в этом деле. Актив должен довести до сознания каждого гражданина и добиться даже усыновления некоторых детей.

Постановили: Для помощи детям нужно:

1.Организовать сбор одежды, вещей.

2.Провести субботник по сбору ягод, грибов 23 августа.

3.Организовать встречу детей школой.

Говорила Кайдалова: Наша задача – обеспечить всем необходимым бойцов, чтобы они ощущали материальную и моральную поддержку тыла. Нужно провести работы среди населения и добиться того, чтобы все приняли участие в сборе вещей для РККА.

Постановили: провести сбор вещей среди поселка для РККА. Для этого избрать комиссию из 5 человек (Антипина, Обухова, Золотарева, Щепеткина, Панова).

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Из протокола № 9 закрытого партийного собрания Пимской первичной парторганизации, состоявшегося 29 января 1942 года.

Повестка дня: о шефстве над госпиталями.

Принять к сведению заявление членов партии Зенцова и Колыванова о сдаче в фонд шефства оленьих шкур и заявление Каюковой о покупке бутылки красного вина. С выездом по юртам организовать массовый сбор подарков для военных госпиталей.

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Постановление бюро РК ВКП(б) от 2 февраля 1942 года о ликвидации неграмотности и малограмотности в районе.

Обязать заведующего районо Шенцова, секретаря первичных парторганизаций, председателя сельских Советов обратить особое внимание на обучение допризывников и обеспечить окончание обучения неграмотных и малограмотных допризывников к 1 мая 1942 года.

Обязать заведующих Красными чумами обеспечить полный охват национального населения обучением по ликвидации неграмотности и малограмотности, потребовать от ликвидаторов своевременного проведения занятий, организацию правильного обучения.

Обязать секретаря РК ВЛКСМ тов. Сукач обсудить вопрос о ликвидации неграмотности и малограмотности на бюро и собраниях комсомольских организаций.

Секретарь райкома – Журавлева.

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На общем собрании граждан поселка Песчаный 15 апреля 1942 года, на котором присутствовало 60 человек, слушали информацию т. Антипина о приобретении 1-го мая облигаций военного займа на средства промколхоза. В постановлении сказано: «Утвердить решение правления о приобретении облигаций займа за счет средств капиталовложений на сумму 10 тысяч рублей».

Сургутская консервная фабрика, эвакуированная из Одессы, выдала первую продукцию уже в декабре 1942 года. Фото из архива Л. Захаровой

Строит отметить, что к весне 1942 года в колхозе поселка Песчаный сложилось крайне тяжелое положение с кормами для общественного стада. Чтобы сохранить поголовье, правление колхоза 5 апреля 1942 года принимает решение «об изъятии крыш у членов артели, закрытых сеном». Обсудив данный вопрос, постановили: имеющиеся у членов артели закрытия крыш сеном раскрыть и принять сено, взвешивая его на весах. Для приемки сена создать комиссию из членов правления Г. Цевелева, Е. Пановой, П. Харалгина. Также в постановлении указано об увеличении рабочего дня до десяти часов и принятии участия в сборе средств на подводную лодку «Рыбник Севера».

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Постановление бюро РК ВКП(б) о ходе строительства рыбоконсервного завода и приемно-заготовительных пунктов.

Потребовать от тов. Шведова, являющегося согласно приказу треста ответственным руководителем строительства, и от начальника строительных работ тов. Пастушенко немедленно принять практические меры по усиленному форсированию всех строительных работ по консервному заводу, а также по окончанию строительства рыбоучастков. Немедленно освободить от всех других работ рабочих, имеющих квалификацию плотников. К 20 августа отобрать группу физически здоровых рабочих в количестве не менее 100 человек из мужчин, женщин, подростков, организовать их обучение плотницким и другим строительным специальностям. Директору МРС Русанову с 15 августа приступить к производству деревянных труб для водоснабжения консервного завода и полностью выполнить заказ стройконторы к 1 октября 1942 года.

Учитывая, что строительство консервного завода имеет огромное политическое и хозяйственное значение в деле дальнейшего освоения богатейших рыбных водоемов и увеличения продовольствия для страны и Красной Армии, предложить директору Сургутского рыбозавода тов. Шведову и начальнику строительства Пастушенко вести строительство темпами военного времени.

Секретарь райкома партии В. Уженцев. 14 августа 1942 г.

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О шефстве над инвалидами Отечественной войны.

В соответствии с решением райкома партии от 30 октября 1942 года по вопросу трудоустройства инвалидов Отечественной войны и создания им бытовых условий бюро РК ВЛКСМ постанавливает взять шефство районной комсомольской организации над инвалидами Отечественной войны, проживающими на территории Сургутского района.

Закрепить шефами следующие первичные комсомольские организации: рыбозаводская и МРС – над воинами, проживающими в поселке Черный Мыс; финбанковская – фронтовиками, работающими в райфо, сберкассе, госбанке; организация нарсуда – служащими в РО НКВД; РПС – работниками райпотребсоюза. Комсомольские организации райсовета и РК ВЛКСМ – над инвалидами Отечественной войны, не работающими по болезни, проживающими в Сургуте. К участию привлечь пионеров и школьников.

Постановление принято на бюро РК ВЛКСМ 16 ноября 1942 года.

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В ноябре 1942 года состоялся ударный месячник помощи героическим защитникам Сталинграда. В 1942 году принято постановление и проведена большая работа по развитию в районе здравоохранения, по организации детского питания. В том же году весь промысловый флот переведен с жидкого топлива на газогенераторное.