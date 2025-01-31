К 105-летию образования Сургутского комсомола

На высоком обском берегу в Сургуте, под сенью сосен вековых стоит скромный обелиск. На нем в алфавитном порядке высечены имена шестнадцати сургутян, значок ВЛКСМ и слова: «Первым комсомольцам от молодежи 60-х годов». Шестым в этом списке значится Иван Кайдалов. В честь его названа одна из улиц нашего города.

Иван Кайдалов, один из первых комсомольских организаторов нашего города. Убит бандитами в 1921 году. Фото из архива Л. Захаровой

Смуглолицый, кареглазый, коренастый Ваня играл на гитаре, неплохо пел. Любил природу и рисовал с натуры. Был трудолюбив, требователен к себе и товарищам. Не терпел фальши и легкомыслия. Умел убеждать, искренне верил сам в то, к чему призывал. Примерно так характеризовал своего друга его одноклассник по церковно-приходской школе Витя Баталин.

К концу 1920 года в Сургуте сложилась группа передовой, прогрессивно настроенной молодежи. В нее вошли ученики высшего начального училища Тая Яркова, Валя Конева, Пана Лихачева, Миша Щепеткин, братья Ваня и Саша Кайдаловы. Первым председателем ячейки, а затем и первым председателем Сургутского уездного бюро РКСМ избрали Ивана Кайдалова.

31 января 1920 года – эта дата отмечается как день рождения ВЛКСМ Сургута. Именно тогда утверждена комсомольская организация в составе 29 человек. Через год она насчитывала уже 188 комсомольцев.

В 20-30-х годах прошлого столетия комсомольцы Сургутского района участвовали в строительстве промышленных предприятий, создании рыболовецких бригад, призывали к самоотверженному труду. Самодеятельные артисты разучивали произведения, созвучные времени. Патриотическому воспитанию в организации отводилось первое место.

Всего семь месяцев Иван Кайдалов руководил комсомольской организацией – его отправили на учебу. И, возможно, счастливо сложилась бы судьба первого комсомольского лидера, больших высот смог он добиться, если бы не последующие события, которые для Ивана и многих его земляков закончились трагически…

«… Комсомольские активисты постоянно бывали в первичных организациях колхозов, лесоучастков, рыболовецких коллективах. По району ездили на лошадях и оленях, в лодках и обласах, много ходили пешком. Всегда были среди молодежи, - пишет Иван Захаров в своей книге «Моя семья». – Были созданы кружки драматический и струнных инструментов. Самодеятельные артисты разучивали произведения классиков. Молодежная организация беззаветно трудилась на так называемом союзном огороде. Особой заботой ее были окружены семьи тех, кто добровольно отправился на фронт. Выражали готовность встать на защиту Отечества. Ликовали, когда Красная Армия громила врага, несли последнее во время сборов посылок для красноармейцев – это были и теплые вещи, и деньги…»

Более пятидесяти комсомольцев Сургута ушли на фронт в первые дни Великой Отечественной войны. В послевоенные годы наш комсомол принимал активное участие в восстановлении народного хозяйства и промышленности. Оказывали помощь голодающим Поволжья, проводили субботники по разгрузке барж, заготавливали и вывозили дрова для школ и больницы, трудились на починке тары под соль и муку. Разбирали непригодные здания, чтобы построить самодеятельный летний театр. Вели перепись населения, собирали кедровые шишки, организовывали экспедицию «красной культлодки» по деревням. Комсомольцы были лекторами, агитаторами, информаторами.

Бурные шестидесятые

С открытием нефтегазоносной провинции в Западной Сибири ЦК ВЛКСМ обозначил комплекс работ по освоению месторождений Тюменской области делом всего комсомола – Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. В Сургуте началась новая бурная интересная жизнь. Юноши и девушки съезжались сюда со всей страны. Из письма комсомольцев, строителей железной дороги Тюмень – Сургут в XXIвек: «Многие жили и живут в период освоения таежного царства среди болот, без электричества и радио, в небольших вагончиках… Не скрываем, иногда в таких кочевых условиях случались дни без хлеба, иногда письма от родных привозили на вертолетах через месяц, газеты вручали пачками за две-три недели… Но это не жалоба. Мы – оптимисты…

Здесь мы учимся ценить дружбу и любовь, здесь мы навсегда связали свои судьбы – заводим семьи, здесь до хрипоты спорим о будущем нашей страны, о том веке, в котором будете жить вы. Спорим о том, как вы через полстолетия оцените нашу самоотверженность…»

В 70-е годы СМИ страны достаточно времени уделяли добыче нефти и освоению новых месторождений Тюменской области. «Главтюменьнефтегаз» выделил места и для выпускников Горьковского института инженеров водного транспорта.

«Сомнений куда ехать работать не было тогда ни у меня, ни у моей жены, - рассказал Леонид Захаров, бывший секретарь комитета ВЛКСМ «Сургутнефть», ныне президент Сургутского спортивного клуба любителей лыжного спорта «Барс». – Помню, при заходе на посадку АН-24, жена спросила, куда будем приземляться: кругом была вода. Тем не менее место для посадки в старом аэропорту на Черном Мысу нашлось и, после того как остановились винты самолета и улеглось пыльное облако, мы с двумя чемоданами устроились на небольшой площадке – остановке автобуса.

Мне, тогда молодому человеку, прошедшему определенную комсомольскую школу во время учебы в институте и службы в армии, было приятно увидеть вместо встречающих небольшое, но довольно емкое сооружение, на котором значилось: «Сургут – Всесоюзная ударная стройка». Я тогда еще не предполагал, как долго наша семья будет связана с большими делами и молодежью городской комсомольской организации…»

В декабре 1973 года на комсомольском собрании НГДУ «Сургутнефть» Леонида Захарова избрали секретарем комитета комсомола предприятия, в которую входили 16 комсомольских организаций – в основном это были цеха НГДУ, ОРС нефтяников, узел связи, военизированная пожарная часть, детские сады.

Октябрь 2024 г. Леонид Захаров проработал секретарем комсомольской организации НГДУ «Сургутнефть» до 1975 года. Фото Л. Захаровой

Рабочий день у секретаря начинался в восемь утра и заканчивался в 21-22 часа: «Вначале встречался с руководителями цехов, подшефных школ номер пять и Белоярской, шел в горком ВЛКСМ. Вечером ждал с работы секретарей комсомольских организаций для решения самых разных дел, начиная от создания комсомольско-молодежных коллективов, новых первичек, приема и восстановления в рядах союза комсомольцев, проведения шефской работы, субботников, вечеров отдыха и других мероприятий…».

Довольно часто можно было увидеть комсомольцев и молодежь на субботниках по покраске нефтяного оборудования товарного парка, баз, цехов и посадке деревьев в жилых кварталах нефтяников, в зоне отдыха по проспекту Набережному.

Комсомольцы не только умели работать, но и находили время для занятий спортом. В НГДУ была лучшая в городе команда футболистов и волейболистов. Лыжники управления не знали себе равных в округе и области. А сколько задора, смекалки, энергии выплескивали члены команды КВН нефтяников на соревнованиях с такими же ребятами, работающими на других предприятиях!

При комитете был создан комсомольский оперативный отряд. Дежурили на молодежных вечерах и встречах, в кинотеатре, проводились рейды по улицам. Словом, немало отряд сделал для наведения общественного порядка, участвуя в общих мероприятиях опорного пункта милиции.

В день рождения ВЛКСМ по традиции местные комсомольские активисты собираются у памятника Первым комсомольцам Сургута, чтобы вспомнить былое. 2024 год. Фото из архива В. Самусенко

О комсомольцах 70-х можно говорить бесконечно. Это они приехали в балочный городок с 30-тысячным населением, десятком панельных домов, непролазными дорогами и низким уровнем бытового и коммунального обслуживания. Но немного находилось тех, кто уезжал обратно на «большую землю», не выдерживал.

И наш Сургут, и градообразующие предприятия поднимались усилиями тех комсомольцев, которым сегодня за 70 и более лет. Многие продолжают трудиться на благо любимого города. Свой комсомольский задор еще более 20 лет назад Леонид Захаров направил на решение проблем, связанных с развитием лыжного спорта в городе и районе. Пользуясь случаем, поздравляем Леонида Александровича с юбилеем – 1 января 2025 года ему исполнилось 80 лет. Глядя на него, верится с трудом! Так держать, дружище!

Важнейшими объектами Всесоюзной ударной стройки на территории Сургута и Сургутского района стали: разработка нефтяных месторождений, строительство ГРЭС, высоковольтной линии ЛЭП-500 Сургут-Уренгой, строительство нефтепровода Сургут – Полоцк, прокладка железной дороги.