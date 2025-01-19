Памяти Заслуженного учителя РСФСР Нины Маковецкой

Нина Петровна Маковецкая – мой преподаватель химии, биологии и незабвенный классный руководитель. И очень горжусь ученичеством у нее, ведь попасть в класс Маковецкой считалось престижным. За это боролись наши родители! Требовательна к себе, она и от учеников добивалась прилежания и добросовестного отношения к учебе. И как-то так получилось, что в наш 9 «Б» подобрались одни девчонки, за что и прозвали «девичий монастырь».

По предметам Маковецкой отстающих не было вообще! А ее химический кружок посещала добрая половина старшеклассников. Мы частенько засиживались допоздна, а после всем скопом провожали нашу любимую учительницу до дома. С хохмой, смехом!

Наш девичий 9 "Б" в очередном турпоходе. На снимке Нина Петровна на заднем плане. Фото из архива Л. Захаровой

Нина Петровна обладала удивительным чувством юмора. У нее не было прозвищ, в отличие от большинства учителей. Нет, ее не боялись. Безмерно уважали. Она находила общий язык даже с отъявленными школьными хулиганами. А за дело могла отчитать так, что мало не покажется, употребляя при этом брань, вполне цензурную, типа: «Когда возьмешься за ум, ангидрид твою перекись натрия!»

Никогда не забудутся туристические походы на лесные поляны в конце учебного года, когда выпадали теплые деньки. Нина Петровна показывала нам полезные травы, цветы, грибы, какими лечились многие поколения и имели, кстати, прославленное сибирское здоровье. Она учила нас играючи, а мы играючи учились. С шутками да прибаутками запоминали не только до экзамена – навсегда.

Урок химии. Фото из архива Л. Захаровой

Судьба распорядилась так, что у нашей любимицы не было своих кровных детей. Как к родным относилась к нам, своим ученикам. Души не чаяла в своих племянниках – Володе, Коле и Сереже. Между прочим, ее младший известен всей стране. Это Сергей Бубновский – родоначальник современной кинезитерапии.

Нина Петровна Маковецкая – представительница древнего сургутского рода Панкиных, появившийся в наших краях в давние времена. В XIXвеке из Украины в Сургут прибыла большая семья Василия Васильевича и Дарьи Гавриловны с детьми Петром, Василием, Дмитрием, Андреем, Татьяной и Анной. Первые два года ютились в маленькой избенке, после поставили добротный просторный дом.

Первым женился Петр, взял Веруньку Менщикову. Пошли детки - Анфуза, Нина, Агния, Зоя, Валентин. Семейство занималось обычным для сургутян промыслом – охотой да рыбалкой. На родовом угодье, протоке Панкина, добывали боровую дичь, соболей, белок, лисиц. Ловили немало рыбы, ее солили, вялили, коптили, запасали впрок. В зимнее время большую часть товара возили на лошадях в Тобольск, оттуда – муку, крупу, разную мануфактуру, одежу-обужу и много соли – на солонину и рыбный тузлук.

После революции Петр Васильевич Панкин трудился в райрыболовпотребсоюзе, дети окончили школу, затем техникумы, институты.

Первый выпуск Сургутской средней школы 1938 года. На снимке Нина Панкина в третьем ряду вторая справа. Фото из архива СМИНО

Нина Петровна входит в список первого выпуска 1938 года Сургутской средней школы № 1 под руководством легендарного просветителя Севера Аркадия Степановича Знаменского.

Палисадник и огород возле дома местного жителя – дело самое обычное. А вот первый опытный участок при средней школе № 1 возник в конце 50-х по предложению местного корифея естествознания Нины Петровны Маковецкой.

«Растения доставляют нам радость и мало найдется таких учеников, которые никогда не приносили бы домой красивых букетов, - рассказывала о том времени Нина Петровна. – Дети любуются плодами своего труда, с большим удовольствием они выращивают такие культуры, с которыми до этого времени не были знакомы.

Тогда на нашем участке проводилось много опытов с различными растениями. Ребята узнавали таинственную жизнь природы и ее значение для человека. С особым интересом они наблюдали за ростом и развитием злаковых – ржи, овса, пшеницы, гречихи. Даже кукуруза у нас росла! За каждым юным мичуринцем была закреплена определенная делянка пришкольного участка. Каждый стремился получить наивысочайший урожай со своей грядки! Для особо прихотливых ростков мы сделали пять парников.

Например, ученица Рита Киреева вырастила в парнике два некрупных арбузика, которые на празднике урожая по маленькому кусочку были разделены между учениками. Сладко было – не передать словами…

Из семян акации вырастили деревья, которые и до сих пор украшают город. А до этого их не было – только из кино да песен знали «гроздья душистые».

Картофель, помидоры с пришкольного участка отдавали в интернат для ребятишек ханты.

Труд был напряженный и многообразный. Изучали виды почв, удобрения и влияние климатических условий на развитие растений.

У нас было много астр, колокольчиков, цинний, левкоев, настурций и других цветов. Опытнические работы на пришкольном участке продолжила биолог Таисия Александровна Худякова.

Благоволила нашему земледелию и директор школы № 1 Римма Андреевна Крюкова.

А школьные парки, созданные ребятами первой Сургутской и Черномысовской школ! Вслед за пришкольными участками в Сургуте возникли изумительные школьные парки. Сотни берез и рябин были выращены на плодородной земле в годы, когда директорами школ были Андрей Николаевич Сибирцев и Владимир Степанович Кочетков».

Сургутские учителя, ветераны педагогического труда. Нина Петровна Маковецкая в первом ряду третья справа. Начало 1970-х годов. Фото из архива Л. Захаровой

Вспоминается мне наша последняя встреча с Ниной Петровной осенней порой 2004 года. Тогда она в очередной раз говорила о школе и своей профессии: «Я сознательно и бесповоротно выбрала в свое время профессию учителя и посвятила ей свою жизнь. Труд наш учительский непрост. Мало дать знания детям, нужно обязательно еще вложить частицу своей души. Учитель должен изучить характер каждого ребенка в классе, а затем создавать условия для развития личности.

Много в прошлом интересного и полезного было для детей в школах. Они из нее и уходить-то не спешили! Всегда находилось занятие по душе. И не надо было думать, как сейчас, чем таким особенным занять молодое поколение, чтобы оно не творило себе бед. Мы старались всеми силами наладить отношения между родителями, школой и детьми. Так меньше бед и больше возможности дитяти определиться в жизни. Ведь когда вместе, можно лучше помочь. Доброе слово родителя и наставление педагога – хорошая поддержка для ученика на всю его дальнейшую жизнь. Вот я сейчас частенько бываю в школах, так там зачастую учителя ругают и родителей, и детей. Ни в коем случае этого делать нельзя! Так же разрушается весь контакт между детьми, родителями, школой. Это большой вред! А ведь так важно, чтобы родители поняли сами себя и ребенка…»

Нина Петровна закончила свой земной путь студеным декабрем 2004 года. Весь двор у дома № 16 на улице Энергетиков, где она проживала, был заполнен людьми. Пришли проводить учительницу редкого таланта, служившую своему любимому делу добрую половину ХХ века, ее благодарные ученики.

Справка

Нина Петровна Маковецкая (Панкина) родилась 19 января 1920 года в Сургуте. В 1938 году поступила на биологический факультет Омского учительского института. Заочно окончила Омский государственный педагогический институт им. А.М. Горького по специальности «естествознание». В 1940 году распределена учителем биологии в Ягодинскую семилетнюю школу Кондинского района. В 1948 году назначена учителем географии в Буланашскую семилетнюю школу Егоршинского района Свердловской области.

В 1953 – 1976 годы преподавала биологию и химию в Сургутской средней школе.

В 1976 году вышла на заслуженный отдых, получив новый статус уважаемого общественного деятеля, советника по педагогике и семейной психологии.