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​Давайте сначала от поля и речки!

Ветеран югорской журналистики и краевед Галина Кондрякова отмечает юбилей

​Давайте сначала от поля и речки!
Галина Кондрякова, член Союза журналистов РФ, краевед, автор восьми сборников. Фото из архива Л. Захаровой и В. Самусенко

В еще недавнем прошлом Галина Кондрякова была известна как журналист, пишущий профессионально и на разные темы. Особенно удавались ей материалы по сельской жизни, не случайно первые книги, созданные Кондряковой, о селе и судьбах его жителей. Но самый пик взлета пришелся на начало перестройки – она одна из первых начала рассказывать о политических гонениях, спецпереселенцах в Песчаном, Сытомино, Высоком Мысе, Локосово. И опять не случайно – сама она внучка разоренного и замученного в годы репрессий священника Якова Грязнова. Предметом ее журналистских пристрастий стали ханты, среди детей которых она провела несколько лет, работая в школе-интернате. В своих статьях Галина Владимировна освещает проблемы взаимоотношений коренного населения с нефтяниками, о наметившихся переменах.

Дом краеведа ИКЦ "Старый Сургут". Галина Кондрякова, Людмила Захарова, Лилия Показаньева, Валентина Пастухова. 2008 год

Сельская тема, пронизывающее ее творчество, это воспоминание о малой родине и любви к ней: «Я родилась в деревне с двумя десятками домов, где даже не было школы, а вместе с калмыками нас, учеников, насчитывалось немногим более десятка. Но все ученики только с осени посещали школу, а затем бросали и мне приходилось ходить за семь километров в Погорельск и обратно одной».

Ее деревня носила название Пасол в 200 километрах от Сургута, и входила в состав Сургутского района. Теперь эта территория относится к Нижневартовскому району и более известна как Баграс: «Но я навещала теперь уже совершенно заросшее место, где стояла деревня, ориентиром служило кладбище. Деревню любила и люблю, поэтому за двадцать лет работы в городской газете не раз в год бывала на селе. Да не так как сейчас, утром уедут, вечером приедут, а жила по два-три дня, иногда и больше, если случалась нелетная погода. Говорила и говорю, что в деревню съездить мне, как меду напиться».

В Центре патриотического наследия на встрече, посвященной памяти Флегонта Показаньева

В Погорельской школе было всего семь классов, десятилетка находилась в Сургуте, и дядюшка Гали, живущий в районном центре увозил ее с парохода на совет к бабушке, гостившей у него, которая отговаривала ехать в Тобольск, учись, мол здесь, все же поближе, а жить будешь у дяди.

Но Галине хотелось поскорее зарабатывать свою копейку, поскольку в семье и без нее было кого кормить, а денег и вовсе не было, мама трудилась в колхозе за палочки, так называемые трудодни.

Перед выбором профессии, сомнений не было: «Мне нравилось проверять тетради, и я мечтала стать учителем. Да и какую могла выбрать другую, только работу на ферме, но меня в детстве корова подняла на рога, и я даже не научилась доить! Правда, мой классный руководитель Виктор Владимирович Бауэр проводил беседу об МГУ, оставил меня после и посоветовал, мол, Галя, тебе туда надо поступать. Но я даже и мечтать не смела, так от меня Москва была далека. Мне и Тобольск-то показался огромным городом. Там я получила профессию учителя младших классов и в первый же отпуск съездила в Москву, сходила в мавзолей, тогда там еще покоился Сталин, в Третьяковку…».

Галина Владимировна поведала, что всегда любила учиться. Пока работала в школе, окончила заочный народный университет искусств им. Н.К. Крупской, имеет диплом, это на тот случай, если бы пошла в артисты, о чем мечтала еще в училище. Некоторое время трудилась в национальных интернатах, в середине 60-х ее отправили на годичные курсы в Ленинград: «Это был самый чарующий год в моей жизни. Я системно знакомилась я музеями, засиживалась в Публичке, самостоятельно изучала немецкий, читала редкие книги. Что помогло мне поступить и закончить кузницу наших журналистских кадров Уральский госуниверситет. И тоже вспоминаю это время, как светлый лучик на жизненном поле. Где бы ни училась, учиться любила, люблю до сих пор. Мои конспекты по истории зарубежной компечати долго ходили по рукам за мной идущих студентов».

Большая часть жизни Галины Кондряковой прошла в Сургуте. Начинала с заметок в районную газету «К победе коммунизма»: «Но до этого, когда работала учителем в Нижнетавдинском районе Тюменской области, меня пригласил редактор газеты Владимир Сергеевич Корчемкин, после он тоже переехал в Сургут и звал меня сюда на должность лит сотрудника. Хорошим руководителем и моим наставником стал заведующий сельхозотделом Роберт Богданович Витман, но началась реорганизация, упразднение районов и газет. Так я оказалась в Велижанской редакции. А потом и вовсе по семейным обстоятельствам перебралась на свою родину».

В начале 1970-х годов, после окончания трех курсов УрГУ, Галину приняли в штат сургутской местной газеты, в которую писала с молодых лет, и здесь работала до ухода на заслуженный отдых. Признается, что имелась блестящая возможность уйти в органы исполнительной власти, но не решилась.

С нефтяным "генералом" Владимиром Богдановым далеко не каждый так может запечатлеться!

С особой теплотой вспоминает работу спецкора в окружной газете, которую возглавлял Новомир Борисович Патрикеев, когда только-только началась продажа газетных полос. Новомир Борисович советовал работать по заказу, и Кондрякова навела хорошие мосты с заказчиками: «Особенно мне нравилось ездить в Когалым, где очень радушно встречали. Целые полосы, подготовленные мной, выходили в газете, писала о нефтяниках, об учителях, о мэрии, брала интервью у Собянина, в память об этой встрече он подарил мне диктофон, тогда они были не у всех, тем более собкорам все давали в последнюю очередь. И материально не знала нужды, за эти пять лет съездила в Италию, Францию, Болгарию, побывала на курсах в Москве».

В кругу родных

В 1998 году Галина Кондрякова создала общественную организацию «Дети войны», в последствии зарегистрировала ее. Члены общества включились в поиски погибших отцов, хлопотали, чтобы в закон о ветеранах внесли и строчку о детях погибших воинов. Просьбы были услышаны, и в 2008 году в постановление правительства ХМАО вписана поправка о категории детей, чьи отцы погибли, пропали без вести или умерли от ран. Общество работает на добровольной безвозмездной основе, получая иногда спонсорскую помощь на проведение мероприятий.

«Дети войны» выступили с инициативой возведения мемориала в Нелидовском районе и довели эту идею до конца: «Средства на памятник выделил «Сургутгазпром» и бюджет города. Теперь на месте гибели сургутян и других бойцов, положивших свои жизни на подступах к Москве, стоит мемориал, на плитах которого высечены имена наших солдат, в том числе и моего отца Владимира Яковлевича Кондрякова. Это память и о моей маме, оставшейся вдовой в 23 года и мечтавшей побывать на месте гибели мужа».

Чтобы тело и душа были молоды...

Наряду с общественной, Галина Владимировна продолжает свою профессиональную деятельность. Редактировала газету «Ветеран Сургута», ряд лет под ее патронажем выходили издания «Патриот Сургута», «Преображение». Организовывает работу Дома журналистов, где периодически выходит журнал «Мы вместе». Готовит рукописи к печати. К примеру, в серии «Живая память» писала о Михаиле Коневе, Флегонте Показаньеве, Антонине Григорьевой, Евгении Жаворонкове и других земляках, внесших значительный вклад в развитие Сургута.

Уважаемая Галина Владимировна, редакция газеты «Новый Город» поздравляет Вас с днем рождения! Желаем бодрости духа, крепкого здоровья! И чтобы еще многие лета за семейным праздничным столом звучала в исполнении вашего красивого дуэта с сестрой Валентиной одна из любимых песен, слова которой так греют душу:

«Твое тепло, мое тепло, вот и не холодно

Пусть льется свет из детских лет, пусть будет молодо.

Давайте сначала, от поля и речки.

С родного причала, от печки от печки.

Где звезды сквозь раны, снега на крылечке,

Давайте от мамы, давайте от печки».

Справка

Галина Кондрякова родилась 20 ноября 1939 года. В 1958 году закончила Тобольского педучилище, в 1977-м – факультет журналистики Уральского государственного университета. В печати работает более четырех десятков лет. Председатель общества «Дети войны». Является автором восьми отдельных изданий: «Три века и 13 лет», «Дорогами войны», «Их провожал и встречал Сургут», «Долгое эхо войны», «Сургут и сургутяне», «Дорога длиною в 70 лет», «Жила-была деревенька», «Здесь возраст детства смотрит на меня». Имя Кондряковой Г.В. занесено в сборник «Ученые и краеведы Югры».


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