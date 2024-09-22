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​Причем здесь геологоразведчики?

К 70-летию старейшего парка Черномысовской школы

​Причем здесь геологоразведчики?
Фото: В. Самусенко

В предыдущем номере газеты «Новый Город» в разделе «Старый Сургут» мы вспомнили учителя биологии Черномысовской «семилетки» Евлалию Александровну Кошкарову и ее два «детища» – опытный участок и парк.

В книге «Памяти магический кристалл…» Евлалия Александровна пишет: «Летом 1978 года мы с сестрой Лидией Александровной были в Сургуте, навестили нашу новую и старую школы, зашли в парк и увидели печальную картину: все деревья и кустарники поломаны, нет забора, кучи мусора и битого стекла. Ушли мы с тяжелым чувством, так много труда и сил было вложено в него».

В таком удручающем состоянии насаждения находились десятилетия, пока по просьбе жителей близ лежащих домов и старожилов не взял на заметку в 2016 году все это безобразие молодой и инициативный программист, председатель АНО «Интеллектуальный клуб», депутат Думы города Сургута (с 2019 года) и курирующий 27-й район Алексей Кучин.

Алексей Кучин со своей командой занимался спасением старейшего парка Черномысовской школы с 2016 года.

В процессе благоустройства захламленного лесного массива, городские чиновники тут же выдали информацию: «Сквер Геологоразведчиков в Сургуте ждут положительные изменения. На территории исторического парка в 27-м микрорайоне продолжат улучшать общественное пространство. Историю развития восточного жилого района и героические подвиги наших геологов-первопроходцев изобразят на информационных стендах и граффити».

Название сквера «Геологоразведчиков» до глубины души возмутило многих местных жителей, более-менее знающих историю своего родного Сургута. Бывшие ученики Черномысовской школы подняли этот вопрос в СМИ, аргументируя достоверными фактами: первый десант геологов высадился в Сургуте осенью 1957 года, когда школьный парк уже как три года существовал, и стройная сосновая аллея, молодые березки и рябинки уже радовали глаз учителей, учеников и их родителей, собственноручно посаженных. Ни малейшего отношения, не имеющего к геологоразведчикам.

На открытии исторического сквера. Выпускники Черномысовской школы Светлана Целевич, Лидия Ивачева, Зинаида Карелина (слева направо).

Старейший парк с некогда пышными красивыми насаждениями, от которых осталось несколько чудом уцелевших деревьев, принадлежал Черномысовской школе, построенной в 1931 году изначально для детей спецпереселенцев.

«После окончания Затонской начальной школы я в 1954 году поступила в 5 класс Черномысовской школы. Деревьев на участке еще не было. Это мы, учащиеся 5-7 классов, каждую весну и осень высаживали сосны, березы, рябины. На уроках труда и физкультуры, после уроков с лопатами ходили в лес к аэродрому (сегодня это 25 микрорайон). Некоторые деревья не приживались, вымерзали, подсаживали вновь. Сажали ровными рядами: сосна, береза, рябина. Воду для полива привозили с реки на лошади. Приходилось носить и ведрами на коромыслах. Прошел год-два, и молодые деревца зазеленели. Учителя начальных классов уроки проводили в парке, знакомили детей с деревьями нашего края», - вспоминает Людмила Аненко.

Выпускница Черномысовской школы Наталья Золотухина рассказала, что участок был расположен между двумя школьными зданиями со стороны дороги: «Я, приехавшая и рожденная в деревне и выросшая на грядках до 12 лет, была поражена порядком, обилием и разнообразием культур, вытащенных на этом участке. А парк был дальше в глубь территории, чудесный парк, деревья были большие, красивые, мы уже не подсаживали. После выпускного в 8 классе гуляли там до утра».

В августе 2013 года мы с Верой Трифоновой совершили длительную прогулку по Черному Мысу, и она как экскурсовод очень увлекательно рассказывала о жизни бывшего поселка: «Учитель биологии Евлалия Александровна Кошкарова была влюблена в свои школьный парк и опытный участок, и это сильное увлечение передала нам, своим ученикам. В те годы мало кто уезжал на лето из Сургута, и школьники ходили работать на пришкольный участок: высаживали рассаду, пололи, поливали. В 1959 году уже не пришлось носить воду с реки, на участке вырыли колодец…»

Весной 2024 года состоялось заседание, на котором старожилы, общественники, сотрудники музея и депутаты решали вопрос о присвоении парку названия. «Официально он пока называется сквер в 27-м микрорайоне, наименование «Геологоразведчиков» было рабочим и явно неудачным. Сейчас есть решение, согласованное со старожилами назвать сквер «Школьный имени Е.А.Кошкаровой», соответствующее обращение в комиссию по топонимике было подано, надеюсь этим летом к окончанию работ по благоустройству он получит свое название», - объяснил Алексей Сергеевич Кучин.

Сквер – вторая жизнь школьного парка

10 сентября 2024 года после реновации состоялось торжественное открытие исторического сквера в 27 микрорайоне. Участок захламлённого леса превратился в благоустроенное лесное пространство благодаря организаторским способностям депутата городской Думы Алексея Кучина с участием неравнодушных жителей района и единомышленников.

«Восемь лет я со своей командой занимался спасением старейшего сургутского сквера на улице Мелик-Карамова. Вместе с вами мы проводили там субботники, сажали деревья, вывозили мусор, искали финансы, думали, как сделать удобным и современным, но сохраняющим память о истории его появления…» - обратился к собравшимся народный избранник.

Неоднократные субботники, защита проекта инициативного бюджетирования, президентский грант, - и сквер получил дорожки, лестницу, освещение, ограждения от торгового центра и павильонов.

Информационный щит в обновленном сквере. История в лицах и судьбах.

Конечно, площадь сквера гораздо меньше прежнего парка, но главное, что его земля, деревья и воздух пропитаны духом минувших десятилетий.

«В данном случае не гектарами измеряется размер этого парка, а величиной нашей детской, юношеской памяти сердца, историей этого парка и судьбами людей, связанными с ним. Мы счастливы, что он жив, восстановлен и будет жить всем на радость! Всем, причастным к его возрождению, огромная душевная благодарность!», сказала Наталья Золотухина.

В заключении хотелось бы поразмышлять: почему сургутские власти стесняются называть памятные знаки именными. К примеру, в Тюмени, многие аллеи, парки и скверы носят имена людей, внесших тот или иной вклад в развитие города. Скверы Льва Ровнина, Петра Потапова, Владислава Крапивина, бульвары им. Николая Чукмалдина, Анатолия Косухина и многие другие, не говоря уже о названии улиц – сплошь и рядом они носят достойные имена земляков. Почему бы обновленному скверу не присвоить имя Е.А Кошкаровой, посвятившей большую часть своей жизни образованию детей и взрастившей у них любовь к землице родной.


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Сегодня в 11:18, просмотров: 75, комментариев: 0
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