Памяти Отличника народного образования, преподавателя сургутских школ Евлалии Кошкаровой

Имя Евлалии Александровны Кошкаровой напрямую связано с организацией в 1953 году первого в Сургуте опытного пришкольного участка и кружка юннатов. На территории Черномысовской неполной средней школы под ее руководством проводились требуемые по программе практические занятия. Выращивалось до 50 видов зерновых и овощных культур, до 25-30 видов цветов. В кружке постоянно занимались 20-25 человек. В зимнее время юные биологи изучали теорию по уходу за растениями, готовили семена к посеву, выращивали в юннатском уголке и по классам цветы, рассаду. В летнее время велась кропотливая работа по уходу за растениями. За юннатами закреплялись культуры, за которыми они ухаживали, вели наблюдения.

«Условия работы были трудные, особенно в первые годы. Земля неплодородная – песок, много пришлось возить, носить на носилках и в мешках перегноя. Воду носили на коромыслах из-под горы (около полукилометра), только спустя много лет вырыли колодец. Многие не выдерживали и уходили из кружка, но настоящие любители животных и растений оставались в кружке до окончания школы. Это Южаковы Нина и Соня, Домрачеева Нина, Маткина Люба, Тузов Мотя, Кузьмин Валя, Антоновы Валя и Аля, Ключерева Зоя, Бердюгина Нина, Переваловы Лида и Коля, Борисова Люда и другие.

Когда приняли в школу второго биолога, Редикульцеву Ираиду Илларионовну, работать стало легче, мы во всем советовались, помогали друг другу».

Также осуществлялась опытническая работа по заданию Ханты-Мансийского опорного пункта по акклиматизации и сортоиспытанию растений. Участок считался лучшим в городе, поэтому во время конференции проводились экскурсии для учителей.

В школе ежегодно осенней порой организовывали «Праздник урожая», на нем подводились итоги проделанной работы, устраивались выставки, награждали лучших юннатов подарками и грамотами. Ребята выступали с концертами, накрывали столы и угощали приглашенных приготовленными из плодов вареньем, компотами; выращенными на участке помидорами, огурцами, салатом и т.д. Деньги, вырученные от продажи овощей, использовали для приобретения инвентаря и оборудования участка, на премирование учащихся, приобретения книг для библиотеки и еще разных нужд.

Учителя и ученики Черномысовской школы. Евлалия Кошкарова во втором ряду крайняя слева. Фото из архива З. Карелиной

Евлалия Кушникова родилась 4 сентября 1919 года в Новом Селе Уватского района Тюменской области в семье крестьянина. Два класса окончила на своей малой родине. С переездом семьи в 1930 году в Сургут, с третьего по седьмой класс училась в Черномысовской семилетней школе, с восьмого по десятый - в Сургутской средней школе, которую закончила в 1938 году (первый выпуск).

Специальность учителя биологии получила в Омском учительском институте в 1940 году и была направлена на работу в деревню Черноусовку Омской области.

«Как и для всех советских людей, годы войны для меня были незабываемо трудными. Несмотря на то, что работала в хлебном районе, часто приходили дети и учителя в школу голодные, плохо одетые. Продукты давали по карточкам, и их едва хватало на 10-15 дней. Занимались при керосиновых лампах, часто при свечах, так как не хватало топлива. В классах сидели в пальто, замерзали даже чернила. Учебники распределяли по группам – на пять-шесть человек, тетрадей не хватало и писали на газетах, старых книгах. Но у большинства учащихся желание учиться было большое.

Во время летних каникул целыми днями работали в колхозе. Старшеклассники пахали и сеяли (часто на волах), заготовляли вручную сено. Младшие садили и выращивали овощи, убирали урожай. Воспитательная работа проводилась прямо в поле – это были беседы о нашей Родине, о защите ее от фашистских захватчиков, о героях войны и героической работе советского народа в тылу. Выступали на полевых станах с концертами. Учителей не хватало, так как многие ушли на фронт».

В Черноусовке Евлалия Александровна учительствовала четыре года, затем по личной просьбе и семейным обстоятельствам переведена в Сургутский район. Получила направление в Песчановскую школу-интернат. В ней, в основном, учились дети из детдома, эвакуированного из Ленинграда.

«Работать было трудно, так как дети, лишенные родителей и попавшие в совершенно другие условия, требовали особого подхода, ласки и внимания. После уроков работали с ребятами в подсобном хозяйстве при интернате, дежурили. В 1946 году детдом вернулся в Ленинград, пятые-седьмые классы закрыли и меня перевели в Нагорновскую школу, а в 1949 – в Черномысовскую».

В 1953 году при Черномысовской школе создан первый опытный участок в Сургуте. Фото из архива Л. Захаровой

Черномысовская семилетняя школа построена в 1931 году для детей спецпереселенцев. Сам поселок Черный Мыс конца 1940-х годов – это вытянувшиеся три улицы, застроенные стандартными двухквартирными домиками.

«За время моей работы в Черномысовской школе пришлось поработать со многими учителями. Учителя часто менялись, особенно приезжие, долго не задерживались. Да и условия работы были трудные: многие учителя жили на частных квартирах, ютились с семьями в маленьких комнатушках, готовились к урокам при свете ламп и свечей. Многие жили в Сургуте и ходили ежедневно на Черный Мыс пешком, нередко по два раза в день. Зарплата была низкая, особенно в начальных классах.

Несмотря на трудные условия, внеклассных и внешкольных мероприятий проводилось много. Это были праздничные концерты и предметные вечера, кружковая работа, «огоньки», КВН, встречи с участниками Великой Отечественной войны и ветеранами труда. Участвовали в смотрах художественной самодеятельности (школа занимала неоднократно призовые места). Очень интересно проходили военизированные игры, к которым долго готовились, разрабатывали маршруты.

Часто проводились субботники в колхозе, на рыбозаводе, в школе. В летнее время многие учащиеся устраивались на работу, чтобы помочь семье. После введение обязательного трудового обучения ученики разбивались на бригады. Из старших классов формировались бригады для ремонта школы, оборудования спортплощадок и прочее. Учащиеся пятых-шестых классов направлялись в помощь юннатам на пришкольный участок».

После реорганизации Черномысовской «семилетки» Евлалия Александровна перешла в среднюю школу № 4, где преподавала биологию 21 год. Свою педагогическую деятельность закончила в 1970 году в связи с выходом на пенсию и переездом в город Омск. Ее общий педагогический стаж составляет 31 год.

Стоит отметить: в 2024 году исполняется 70 лет с начала закладки парка Черномысовской школы, старейшего в Сургуте – еще одного детища Евлалии Александровны Кошкаровой. Об этом постараемся более подробно рассказать в следующем номере нашей газеты.

Использованы воспоминания Е.А. Кошкаровой из книги «Памяти магический кристалл…»

Справка

Отличник народного просвещения Евлалия Кошкарова (1919-1997 гг.) награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР в связи с 30-летием со дня образования Ханты-Мансийского национального округа и за активное участие в хозяйственном и культурном строительстве города, юбилейными медалями. Участница III областного съезда учителей (1959 г.)