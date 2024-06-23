С любовью к родному краю

Туристические фирмы Сургута, рекламные агентства и бегущие по экранам телевизоров строки постоянно приглашают нас на экскурсии в страны ближнего и дальнего зарубежья, на остра Средиземного моря и Атлантического океана. Зовут также в Прибалтику и Карпаты, в Крым и на Волгу. Все это интересно и хорошо. Но сегодня мне хотелось бы пригласить сургутян в путешествие по нашему родному сибирскому краю.

Мест, по-настоящему красивых, по-сибирски строгих, здесь много, да и разгуляться есть где. Территория только Сургутского района превышает 100 тысяч квадратных километров. На этой площади могли бы свободно разместиться такие европейские государства, как Бельгия, Дания, Албания, Люксембург, вместе взятые.

Великая сибирская река Обь, протекающая здесь в широтном направлении, делит район почти на две равные части. К северу и югу от водной магистрали тянутся огромные пространства, изрезанные густой сетью больших и малых рек. Лесные массивы чередуются с заливными поймами и лугами. В районе почти десять тысяч озер, большие площади заняты верховными болотами.

Да, у нас есть что посмотреть. Недавно группа энтузиастов совершили путешествие по Ляме-реке. Судя по всему, впечатлений у туристов много, решено даже сделать полнометражный фильм всероссийского значения и показать его по центральному телевидению. Один только Ляминский сор чего стоит. В весеннюю пору и в начале лета там целое море воды.

А до чего же красив Большой Юган, главная река Сургутского района! Его протяженность больше тысячи километров. На сотни верст тянутся его притоки Малый Юган, Негусьях, другие небольшие речки и притоки.

Большой Юган берет начало с Васюганских болот в Томской области и впадает в Юганскую Обь. Берега реки всегда были обитаемы. Люди жили там и три, и пять тысяч лет назад, только мы о них почти ничего не знаем. Легенды да сказания повествуют о храбрости и выносливости великих предков современных ханты.

До чего же красив Большой Юган, главная река Сургутского района! Фото: bogatyr.сlub

Еще в начале XVIII века религиозные деятели активно внедряли православие среди населения севера Сибири. Но и сегодня мы не можем сказать, что христианство прочно прижилось на Югане. У ханты своя религия, свои духовные ценности и святые места. Впрочем, это касается тром-аганских, аганских, ляминских, пимских и других коренных жителей нашего края.

Юганская тайга – это родина югорских соболей. И не только соболей. Водится большое количество других пушных зверей. В реках и озерах – рыба, на суше – бесконечные заросли смородины, в борах – брусника, черника, на болотах – клюква.

Юганская тайга – это родина югорских соболей. Фото: klau.club

Особенно красиво на Югане осенью, в сентябре. Золотистые песчаные плесы сменяются крутоярами, где на темно-зеленом фоне хвойных деревьев пламенеют березы и ракиты, яркими красками отливают черемуха, рябина с гроздьями сочных ягод. Места, достойные кисти великого художника!