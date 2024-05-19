Полвека назад в Сургуте…1974 год. Май

В конце мая в кинотеатре «Рубин» демонстрировался художественный фильм «Калина красная» Василия Шукшина. Фото из группы «Старожилы Сургута»

По Сургуту шагает Первомай – один из главных праздников в советское время.Город одет в парадную форму. Глаз радует чистота и порядок: накануне прошли традиционные ленинские субботники. На предприятиях состоялись торжественные собрания, на которых чествовали передовиков производства.

К демонстрации в День международной солидарности трудящихся на предприятиях готовились загодя. Из пыльных кладовых доставали разные транспаранты и проводили ревизию всей наглядной агитации. Если что-то за год приходило в негодность, то мастерили новые конструкции – фанерные гербы СССР, подкрашивали полотнища, обновляли портреты Ленина, Маркса, Энгельса, Гагарина, членов Политбюро…

Да и в домах первомайский праздник был особенным – впереди целых два дня отдыха! С раннего утра из громкоговорителей непрерывным потоком лилась музыка. На улице рябило от яркого: разноцветные шары, кумачовые лозунги, веточки «яблоневого цвета», разукрашенные грузовики, вокруг радостные лица, смех, шум, гомон…

В последний весенний месяц года в наш город из Омского дендропарка-питомника для посадки были завезены двадцать голубых елей, сто пирамидальных тополей, двести кустов желтой акации, тридцать кустов спиреи (цветущего кустарника), сто кустов сирени, двадцать деревьев туи.

Тем временем, московская студия «Центранаучфильм» во главе с режиссером В. Тороповым вела съемку короткометражного цветного кинофильма «Мостостроение в СССР», а в районе строителей шло строительство первого в городе туннеля, предназначавшегося для ливневого канализационного коллектора.

19 мая в ДК «Строитель» с ошеломляющим успехом прошел спектакль «Твои шестнадцать». В качестве актеров выступили рабочие, служащие и учащиеся города. Поставил спектакль руководитель драматического коллектива Н. Денисов.

30-31 мая в кинотеатре «Рубин» демонстрировался художественный фильм «Калина красная».

С мая и в течение всего лета жильцы дома № 5, что на улице Строителей (ныне 30 лет Победы), по собственной инициативе занимались благоустройством своего двора. За личные средства они единообразно застеклили балконы, завезли чернозем, выровняли территорию вокруг дома, приобрели саженцы деревьев и кустарников, в том числе и голубые ели.