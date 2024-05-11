Как в Сургуте возводили первые панельные дома

Первый крупнопанельный дом в микрорайоне строителей, об истории возведении которого рассказывал Почетный гражданин города Сургута Иван Захаров, прожившим в нем с 1969 по 2004 годы. Фото из архива Л. Захаровой

На снимке 58-летней давности запечатлен момент, когда секретарь Сургутского горкома партии Василий Васильевич Бахилов вручает ордера на квартиры новоселам первого пятиэтажного крупнопанельного дома, инициаторами строительства которого выступили геофизики – начальник геофизической конторы В.С. Катков и главный инженер М.С. Дубина. Комплект деталей был закуплен в Свердловске. Строительство вела бригада Н.Н. Шаденко. Заложенный в мае 1965 года дом в микрорайоне нефтяников по адресу Набережный проспект, 46, в октябре 1966 года был сдан в эксплуатацию.

Отсчет массовой застройки Сургута крупнопанельными пятиэтажными домами можно отнести к 1968 году, однако до введения в 1971 году в эксплуатацию первой очереди завода крупнопанельного домостроения их строили относительно немного. К тому же, порой случались и досадные ситуации.

К примеру, в 1969 году сдан в эксплуатацию крупнопанельный дом на улице Строителей (в 1975 году по инициативе Ивана Захарова переименован в улицу 30 лет Победы). Это здание имеет достаточно интересную, характерную для того времени историю.

«Фундамент городской домостроительной базы тогда еще только закладывался, поэтому все необходимое для возведения капитального жилья завозили с большой земли, - рассказывал Иван Прокопьевич Захаров. - Таких домов где-то на Урале было заказано три, однако пока их оттуда доставили в Тюмень, потом по воде в Сургут, а затем к месту строительства, железобетонные конструкции многократно перегружали с одной площадки хранения на другую, на различные транспортные средства. В результате этих перевалок что-то где-то забыто, что-то, может быть, даже стащили, что-то утопили в реке… Короче говоря, когда здешние инженеры провели ревизию того, что поступило в их распоряжение, выяснилось, что из имеющихся материалов можно собрать только один более-менее полноценный дом, предусмотренный проектом. «Лишние» конструкции были использованы в других целях».

Вот с такими немалыми материальными потерями шло возведение города. Стоит отметить, что строительство домов в Сургуте велось в сложных гидрогеологических условиях. Высокий уровень грунтовых вод и торфяные почвы существенно затрудняли монтаж инженерных коммуникаций.

Любопытно, в то время в нашем городе строились главным образом пятиэтажные дома и не было высотных зданий. По мнению специалистов, причина заключалась в том, что при возведении многоэтажных зданий их было необходимо обеспечить противопожарным оснащением, и в частности лестницами для эвакуации жителей. Такого оборудования в Сургуте тогда не было, поэтому пожарная инспекция строительство домов повышенной этажности запрещала.