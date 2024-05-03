1974 год. Апрель

9 апреля водители автобазы № 92 пригнали своим ходом из Минска 14 новеньких автомобилей МАЗ-503А. Напомним, автобаза организована в 1965 году и обслуживала строительное управление № 904. Основной задачей этих двух смежных организаций было строительство дорог с твердым покрытием в Сургуте, Мегионе, а также подъезды к нефтесборным пунктам на промыслы, впоследствии и шоссейной дороги Нижневартовск – Сургут – Нефтеюганск. Автобаза вначале располагалась в так называемой Таратыновке, там, где сейчас находится Лингвистический центр на улице Дзержинского (если точнее – через дорогу от него).

11 апреля в кинотеатре «Рубин» демонстрировался художественный фильм «А зори здесь тихие».

12-13 апреля универмаг ОРСа НГДУ устроил выставку-продажу мужских, женских и детских трикотажных изделий. Между тем, в микрорайоне геологов в кафе-кондитерской организована выставка-продажа кондитерских изделий.

15 апреля состоялся смотр-конкурс танцевальных групп, в котором приняли участие самодеятельные коллективы ДК «Геолог», ДК «Строитель», кинотеатра «Рубин», городского Дома культуры.

Самодеятельные коллективы городских домов культуры выезжали со своими концертами прямо на строительные площадки. Фото из книги «Сургутские были»

27 апреля в большом зале Дома Советов председатель исполкома областного Совета народных депутатов Л. Янин вручил награды 250 рабочим, инженерно-техническим работникам, служащим, руководителям предприятий и организаций Сургута.

Состоялся слет передовиков производства предприятий нефтяной и газовой промышленности Сургута.